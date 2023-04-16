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Mais de 22 mil vagas abertas em 157 concursos e seleções em todo o país

Salários podem passar de R$ 33 mil mensais no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e na Procuradoria-Geral de Roraima

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 18:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2023 às 18:49
Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Nesta segunda-feira (17), estão abertos 157 concursos públicos e processos seletivos em todo o Brasil, que reúnem mais de 22,8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os candidatos podem se inscrever em cargos efetivos e temporários e para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com iniciais de R$ 33.830. A oferta é de 20 vagas para o cargo de juiz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio. A remuneração é semelhante na Procuradoria-Geral de Roraima, R$ 33.748. Neste caso, são cinco vagas para procurador. As inscrições serão feitas no período de 12 de abril a 3 de maio.
TJES
Salário para vaga do Tribunal de Justiça do ES é o maior: a partir de R$ 33.830  Crédito: Carlos Alberto Silva
No Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) lançou edital para a contratação de 11 profissionais temporários na área de tecnologia da informação. Os postos são voltados para candidatos que tenham o nível superior. Os ganhos são de R$ 13.700,86, além de outros benefícios. O prazo de inscrição segue até 26 de abril.
Já as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) seguem até 2 de maio. Os salários variam entre R$1.793,58 e R$ 11.718.

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