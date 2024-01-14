Mais de 210 editais de concursos e seleções reúnem 40 mil vagas

Concurso Nacional Unificado, Petrobras , Casa da Moeda, Prefeitura de Nova Venécia e outros 214 certames e processos seletivos estão com editais publicados para preencher cerca de 40 mil vagas. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.

As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pela Procuradoria-Geral de São Paulo, R$ 35.459. A oferta é de 135 vagas para o cargo de procurador do Estado. Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro.

O destaque da semana fica por conta do Concurso Nacional Unificado que reúne 6.640 vagas, distribuídas por 21 órgãos . Os salários chegam a R$ 23 mil mensais. As oportunidades estão divididas por oito blocos temáticos. O prazo para se inscrever começa nesta sexta-feira (19) e segue até 9 de fevereiro.

As inscrições para o concurso da Casa da Moeda podem ser feitas até 31 de janeiro. A instituição oferece 50 vagas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 9,1 mil.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Nova Venécia está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 142 vagas. Os ganhos dos profissionais podem chegar a R$ 7.099. Os interessados têm até 19 de janeiro para garantir a participação.