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Carreira pública

Mais de 210 editais de concursos e seleções reúnem 40 mil vagas

Candidaturas podem ser feitas para trabalhar em assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 19:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2024 às 19:56
Concurso Nacional Unificado, Petrobras, Casa da Moeda, Prefeitura de Nova Venécia e outros 214 certames e processos seletivos estão com editais publicados para preencher cerca de 40 mil vagas. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

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O maior salário é pago pela Procuradoria-Geral de São Paulo, R$ 35.459. A oferta é de 135 vagas para o cargo de procurador do Estado. Os interessados podem se inscrever até 18 de janeiro.
O destaque da semana fica por conta do Concurso Nacional Unificado que reúne 6.640 vagas, distribuídas por 21 órgãos. Os salários chegam a R$ 23 mil mensais. As oportunidades estão divididas por oito blocos temáticos. O prazo para se inscrever começa nesta sexta-feira (19) e segue até 9 de fevereiro.

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As inscrições para o concurso da Casa da Moeda podem ser feitas até 31 de janeiro. A instituição oferece 50 vagas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 9,1 mil.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Nova Venécia está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 142 vagas. Os ganhos dos profissionais podem chegar a R$ 7.099. Os interessados têm até 19 de janeiro para garantir a participação.
Já no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), são 52 vagas para níveis técnico e superior. O atendimento aos candidatos vai até o dia 29 de janeiro.

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