Mais de 18 mil vagas em 173 concursos e seleções pelo país

O mês de novembro está com mais de 18,6 mil vagas abertas em todo o país para 173 concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos. Os candidatos podem se inscrever nesta segunda-feira (21) para cargos efetivos e temporários. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros.

O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 35.462 mensais. São cinco vagas para procurador do Ministério Público de Contas. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 2 de dezembro.

Prefeitura de Linhares vai contratar 40 guarda-vidas para atuar no balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares

Já o Tribunal de Contas do Espírito Santo está com inscrições abertas para dois concursos -publicos"> concursos públicos. Um deles é para conselheiro substituto, com remuneração de R$ 33.689. As inscrições seguem até 5 de janeiro de 2023. Há ainda 20 oportunidades para auditor de controle externo, destinado a quem tem nível superior. Nesse caso, os novos servidores terão ganhos de R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.

A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de 162 profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de fonoaudiólogo (2); técnico em enfermagem (40), farmacêutico (40) e enfermeiro (80). Os salários variam de R$ 1.515 a R$ 3.136,28. Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (21).