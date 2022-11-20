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Oportunidades

Mais de 18 mil vagas em 173 concursos e seleções pelo país

Tribunal de Contas do Rio de Janeiro oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 35.462 mensais; confira a lista completa com as datas de inscrições e os editais

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 19:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 nov 2022 às 19:56
O mês de novembro está com mais de 18,6 mil vagas abertas em todo o país para 173 concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos. Os candidatos podem se inscrever nesta segunda-feira (21) para cargos efetivos e temporários. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade que queiram atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros.
O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 35.462 mensais. São cinco vagas para procurador do Ministério Público de Contas. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 2 de dezembro.
Prefeitura de Linhares vai contratar guarda-vidas para atuar no balneário de Pontal do Ipiranga
Prefeitura de Linhares vai contratar 40 guarda-vidas para atuar no balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares
Já o Tribunal de Contas do Espírito Santo está com inscrições abertas para dois concursos-publicos">concursos públicos. Um deles é para conselheiro substituto, com remuneração de R$ 33.689. As inscrições seguem até 5 de janeiro de 2023. Há ainda 20 oportunidades para auditor de controle externo, destinado a quem tem nível superior. Nesse caso, os novos servidores terão ganhos de R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.
A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de processo seletivo para a contratação de 162 profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de fonoaudiólogo (2); técnico em enfermagem (40), farmacêutico (40) e enfermeiro (80). Os salários variam de R$ 1.515 a R$ 3.136,28. Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (21).
E até o dia 25 de novembro podem ser feitas as inscrições para os processos seletivos simplificados das prefeituras de Linhares e Aracruz. Serão contratados 40 e 60 guarda-vidas, respectivamente.

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