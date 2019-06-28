Últimos dias para se inscrever para 600 vagas em cursos técnicos

Curso de Estética será oferecido no CEEY Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: agustino / Pixabay

Os interessados em fazer um curso técnico de graça têm até domingo, dia 30 de junho, para se inscrever em uma das 605 vagas para os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha . A qualificação tem a duração de um a dois anos, de acordo com a carga horária.

Os alunos não pagam pelos cursos, que são voltados para quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria. Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estão cursando o terceiro ano em 2019.

A novidade para o próximo semestre fica por conta do curso Estética, que será oferecido no Vasco Coutinho. A qualificação tem a duração de dois anos e o aluno poderá estudar pela manhã ou noite. A oferta será de 40 vagas.

A unidade oferece 505 vagas em 10 outros cursos técnicos: Administração, Comércio Exterior, Eventos, Gastronomia, Informática, Modelagem de Vestuário, Produção de Moda, Programação de Jogos Digitais e Rádio e Televisão.

“Nossa missão é oferecer aos cidadãos capixabas cursos técnicos que atendam as vocações econômicas das regiões do Estado, por isso lançamos o curso de Estética. É uma área que possui demanda de mercado e incentiva também ao empreendedorismo. Sem dúvida estudar em um CEET é uma oportunidade de se conectar com o mundo do trabalho”, destacou a secretária da Secti, Cristina Engel.

O CEET Talmo Luiz Silva disponibiliza 100 vagas para quatro opções de cursos. Há chances para Administração, Automação industrial, Mecânica e Segurança do Trabalho.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 30 de junho, no site www.selecaoaluno.es.gov.br . Para acesso ao site de seleção, o candidato tem de realizar seu cadastro no Acesso Cidadão ( www.acessocidadao.es.gov.br ), por meio do CPF e e-mail (em ambos não pode ser utilizado de terceiros).

REQUISITOS

De acordo com o edital, no ato da inscrição o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. Para a seleção, serão consideradas as pontuações da média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2018, ou ao último ano cursado pelo candidato.

Ainda segundo o edital, o processo seletivo é destinado aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA, inclusive Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), em qualquer rede de ensino. E também aos interessados concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.

CONFIRA OS CURSOS

CEET VASCO COUTINHO

Endereço: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro

Cursos:

- Administração: 90 vagas

- Comércio exterior: 30

- Estética: 40

- Eventos: 90

- Gastronomia: 40

- Informática: 60

- Modelagem do Vestuário: 75

- Produção de Moda: 25

- Programação de Jogos Digitais: 25

- Rádio e Televisão: 30

CEET TALMO LUIZ SILVA

Endereço: Rua Padre Anchieta N°250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

Cursos:

- Administração: 25

- Automação Industrial: 25

- Mecânica: 25