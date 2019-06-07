Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Aracruz

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever termina neste domingo, dia 9 de junho. A seleção oferece 249 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.
As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de níveis superior.
Os candidatos farão provas objetivas. No entanto, os profissionais de nível superior farão também redação e prova de títulos. Os exames serão aplicados no dia 28 de julho.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar de Saúde Bucal (12)
- Agente Administrativo de Saúde (36)
- Oficial de Controle Animal (1)
- Técnico de Enfermagem (90)
- Técnico de Imobilização (1)
- Técnico de Laboratório (1)
- Técnico em Saúde Bucal (1)
- Acupunturista (1)
- Assistente Social (1)
- Biólogo (1)
- Cirurgião-dentista (6)
- Cirurgião-dentista Auditor (1)
- Cirurgião-dentista Bucomaxilofacial (1)
- Cirurgião-dentista Endodontista (2)
- Cirurgião-dentista Odontopediatra (1)
- Cirurgião-dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (1)
- Educador Físico (1)
- Enfermeiro (18)
- Enfermeiro Auditor (2)
- Farmacêutico (10)
- Farmacêutico-bioquímico (1)
- Fisioterapeuta (4)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico Auditor (2)
- Médico Autorizador/Regulador (2)
- Médico Cardiologista (2)
- Médico Cirurgião Geral (1)
- Médico Clínico Geral (12)
- Médico Dermatologista (1)
- Médico Endocrinologista (1)
- Médico Epidemiologista (1)
- Médico Geriatra (1)
- Médico Ginecologista e Obstetra (5)
- Médico Infectologista (1)
- Médico Neurologista (2)
- Médico Ortopedista (5)
- Médico Pediatra (8)
- Médico Psiquiatra (2)
- Médico Urologista (2)
- Médico Veterinário (1)
- Nutricionista (4)
- Psicólogo (1)
- Terapeuta Ocupacional (1)