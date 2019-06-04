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Linhares: mais de 60 vagas abertas em processo seletivo

Oportunidades estão disponíveis no Serviço Autônomo de Água e Esgoto; prazo vai até 25 de junho

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 17:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jun 2019 às 17:04
Candidatos farão provas objetivas Crédito: Pixabay
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 62 profissionais temporários. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances, de acordo com o edital, são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico.
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As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br. A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e práticas.
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A seleção conta com vagas para agente de serviços gerais (5), agente de manutenção (25), leiturista (6), operador de ETAE (10), operador de máquinas (2), oficial administrativo (5), técnico em contabilidade (1), técnico em química (2), técnico em manutenção(mecânica (1), técnico em manutenção eletrotécnica (1), técnico em meio ambiente (2) e técnico em tecnologia da informação e comunicação (1).
Os salários variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 768.
Os operadores de Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETAE) vão trabalhar na sede do Município e também nas regiões de Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação, Desengano, Bagueira, São Rafael, Japira, Chapadão das Palminhas, Guaxe, Pontal do Ouro e Baixo Quartel.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de julho, enquanto que as provas práticas para operador de máquinas no dia 28 de julho. Haverá ainda o teste de aptidão física para os cargos de operador de máquinas, leiturista e operador de ETAE, marcado para o dia dia 11 de agosto.

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