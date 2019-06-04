Linhares: mais de 60 vagas abertas em processo seletivo

Candidatos farão provas objetivas Crédito: Pixabay

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), município que fica no Norte do Espírito Santo , está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 62 profissionais temporários. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances, de acordo com o edital, são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br . A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e práticas.

A seleção conta com vagas para agente de serviços gerais (5), agente de manutenção (25), leiturista (6), operador de ETAE (10), operador de máquinas (2), oficial administrativo (5), técnico em contabilidade (1), técnico em química (2), técnico em manutenção(mecânica (1), técnico em manutenção eletrotécnica (1), técnico em meio ambiente (2) e técnico em tecnologia da informação e comunicação (1).

Os salários variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 768.

Os operadores de Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETAE) vão trabalhar na sede do Município e também nas regiões de Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação, Desengano, Bagueira, São Rafael, Japira, Chapadão das Palminhas, Guaxe, Pontal do Ouro e Baixo Quartel.