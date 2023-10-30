Justiça Federal prepara concurso com salário de R$ 13 mil e vagas no ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF), que engloba os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, prepara a realização de um novo concurso público para servidores. O pontapé inicial para a realização do certame foi dado nesta segunda-feira (30), com a publicação do documento de abertura do processo licitatório para a escolha da empresa organizadora.
O pregão eletrônico será realizado no dia 16 de novembro. As bancas interessadas já podem enviar as propostas. Será contratada aquela que apresentar a proposta de melhor valor e atender aos requisitos exigidos.
O processo já havia sido iniciado em junho, mas acabou não se concretizando. Após a escolha da organizadora, será elaborado o edital contendo todas as regras do processo seletivo.
O projeto básico da Justiça Federal aponta que o concurso público vai formar cadastro de reserva de pessoal para áreas de técnicos e analistas, com remuneração inicial de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior.
A previsão é de que o edital seja publicado até dezembro de 2023, enquanto que as provas objetiva e discursiva devem ser aplicadas em março de 2024. Entretanto, é bom lembrar que estas são apenas previsões e serão confirmadas no edital. A expectativa do órgão é de que sejam inscritos 200 mil candidatos.
Justiça federal prepara concurso com vagas no ES e salário de R$ 13 mil
Cargos
De acordo com o projeto básico do TRF, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
TÉCNICO JUDICIÁRIO
- Sem especialidade - cadastro em RJ e ES
- Informática - superior em qualquer área e curso de programação em sistemas de 180 horas ou técnico de informática - cadastro em RJ e ES
- Agente de polícia judiciária - superior em qualquer área e carteira de habilitação - cadastro no RJ
- Telecomunicações e eletricidade - superior em qualquer área - cadastro no RJ
- Enfermagem - superior em qualquer área e 2 anos de experiência - cadastro no RJ e ES
- Contabilidade - superior em qualquer área,com especialização e registro no conselho - cadastro no RJ e ES
ANALISTA JUDICIÁRIO
- Sem especialidade - área administrativa superior em qualquer área - cadastro no RJ e ES
- Sem especialidade - área judiciária - superior em direito - cadastro no RJ e ES
- Odontologia - superior em direito, com registro no conselho e 2 anos de clínica odontológica - cadastro no RJ
- Serviço social - superior na área, com registro no conselho - cadastro no RJ e ES
- Engenharia civil - superior na área - cadastro no RJ e ES
- Engenharia elétrica - superior na área - cadastro no RJ
- Engenharia mecânica - superior na área - cadastro no RJ
- Engenharia eletrônica - superior na área - cadastro no RJ
- Contadoria - superior em contabilidade - cadastro no RJ e ES
- Informática - estrutura - superior em qualquer área, com especialização em tecnologia da informação, com 360 horas - cadastro no RJ e ES
- Informática - desenvolvimento - superior em qualquer área, com especialização em tecnologia da informação, com 350 horas - cadastro no RJ e ES
- Estatística - curso superior na área - cadastro no RJ
- Arquivologia - curso superior na área - cadastro no RJ
- Medicina do trabalho - curso superior com especialização e 2 anos de experiência - cadastro no RJ
- Medicina clínica - curso superior com especialização e 2 anos de experiência - cadastro no RJ e ES
- Medicina psiquiátrica - curso superior com especialização e 2 anos de experiência - cadastro no RJ
- Enfermagem - curso superior específico e 2 anos de experiência - cadastro no RJ
- Enfermagem do trabalho - curso superior específico, especialização de 360 horas e 2 anos de experiência - cadastro no RJ
- Psicologia - curso superior específico, com 2 anos de experiência - cadastro no RJ
- Arquitetura - curso superior na área e registro no conselho - cadastro no RJ