Justiça Federal abre concurso para servidores com vagas no ES

Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, publicou nesta quinta-feira (11) o edital de abertura de concurso público para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.

O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva em diversas áreas de atuação. Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior.

As inscrições podem ser feitas das 9 horas desta quinta-feira (11) até as 14 horas de 10 de maio, no site do Instituto AOCP

A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de técnico judiciário e R$ 80 para os analistas judiciários. O período de solicitação de isenção da taxa ficará aberto de 11 de abril até as 22h59 do dia 15 de abril.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 7 e 14 de julho. Haverá aplicação em 11 cidades:

Araruama (RJ);

Campos dos Goytacazes (RJ);

Duque de Caxias (RJ);

Niterói (RJ);

Petrópolis (RJ);

Rio de Janeiro (RJ);

São Gonçalo (RJ);

Volta Redonda (RJ);

Cachoeiro de Itapemirim (ES);

Colatina (ES);

Vitória (ES).

Os concorrentes a agente da Polícia Judicial mais bem classificados na primeira fase farão ainda Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, em datas a serem oportunamente divulgadas.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.

Confira a distribuição dos cargos

Técnico judiciário



Área Administrativa - sem especialidade: vagas para RJ e ES;



Área de Apoio especializado - Agente da Polícia Judicial: vagas para o RJ;

vagas para o RJ; Área de Apoio especializado - Tecnologia da Informação: vagas para RJ e ES

vagas para RJ e ES Área de Apoio especializado - Enfermagem: vagas para RJ e ES;

vagas para RJ e ES; Área de Apoio especializado - Contabilidade: vagas para RJ e ES;

Analista Judiciário

