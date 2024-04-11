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Justiça Federal abre concurso para servidores com vagas no ES

Salário é de R$ 8.529,65 para os técnico e de R$ 13.994,78 para os analistas. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10; inscrições podem ser feitas de 11 de abril a 10 de maio

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 08:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 abr 2024 às 08:45
Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória
Prédio da Justiça Federal na Avenida Beira-Mar em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, publicou nesta quinta-feira (11) o edital de abertura de concurso público para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.
► Quem pode fazer o concurso da Justiça Federal de graça
O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva em diversas áreas de atuação. Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior.
As inscrições podem ser feitas das 9 horas desta quinta-feira (11) até as 14 horas de 10 de maio, no site do Instituto AOCP
A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de técnico judiciário e R$ 80 para os analistas judiciários. O período de solicitação de isenção da taxa ficará aberto de 11 de abril até as 22h59 do dia 15 de abril.
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 7 e 14 de julho. Haverá aplicação em 11 cidades:
  • Araruama (RJ);
  • Campos dos Goytacazes (RJ);
  • Duque de Caxias (RJ);
  • Niterói (RJ);
  • Petrópolis (RJ);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • São Gonçalo (RJ);
  • Volta Redonda (RJ);
  • Cachoeiro de Itapemirim (ES);
  • Colatina (ES);
  • Vitória (ES).
Os concorrentes a agente da Polícia Judicial mais bem classificados na primeira fase farão ainda Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, em datas a serem oportunamente divulgadas.
A validade do concurso será de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.

Confira a distribuição dos cargos

Técnico judiciário
  • Área Administrativa - sem especialidade: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - Agente da Polícia Judicial: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - Tecnologia da Informação: vagas para RJ e ES
  • Área de Apoio especializado - Enfermagem: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - Contabilidade: vagas para RJ e ES;
Analista Judiciário
  • Área Administrativa - sem especialidade: vagas para RJ e ES;
  • Área Judiciária - sem especialidade: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - engenharia elétrica: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - engenharia mecânica: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - engenharia eletrônica: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - engenharia de segurança do trabalho: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - contabilidade: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - tecnologia da Informação: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - estatística: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - arquivologia: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - medicina do trabalho: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - medicina clínica geral: vagas para RJ e ES;
  • Área de Apoio especializado - medicina-psiquiatria: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - enfermagem: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - enfermagem do trabalho: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - psicologia: vagas para o RJ;
  • Área de Apoio especializado - arquitetura: vagas para o RJ.

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