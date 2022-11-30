INSS libera gabarito das provas do concurso com mil vagas

INSS contará com novos servidores em breve Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Os candidatos que fizeram as provas do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no último domingo (27) já podem consultar os gabaritos. O exame contou com a participação de mais de um milhão de inscritos.

A consulta é individual e pode ser feita no site do Cebraspe , empresa responsável pelo processo seletivo. Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até as 18h do dia 2 de dezembro.

Ao todo, o exame contou com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, é necessário alcançar nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

Os exames foram aplicados em todo o Brasil. Na Universidade de Guarulhos (UnG), em São Paulo, o dia foi marcado pela desorganização e protesto de candidatos. Conforme relatos, às 15h45, ou seja, uma hora e 45 minutos após o horário marcado para o início dos testes, os cadernos de prova ainda não tinham sido distribuídos.

O Cebraspe suspendeu as provas em Guarulhos e remarcou os testes para o dia 11 de dezembro. A convocação para esses candidatos será feita no dia 5 de dezembro. Nos demais locais pelo país, o concurso segue normalmente.