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INSS libera gabarito das provas do concurso com mil vagas

Candidatos fizeram os exames no último domingo (27); aqueles que não concordarem com alguma resposta podem entrar com recurso até as 18 horas do dia 2 de dezembro

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 09:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2022 às 09:35
Sede do INSS
INSS contará com novos servidores em breve Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
Os candidatos que fizeram as provas do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no último domingo (27) já podem consultar os gabaritos. O exame contou com a participação de mais de um milhão de inscritos.
A consulta é individual e pode ser feita no site do Cebraspe, empresa responsável pelo processo seletivo.  Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até as 18h do dia 2 de dezembro.
Ao todo, o exame contou com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, é necessário alcançar nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.
Os exames foram aplicados em todo o Brasil. Na Universidade de Guarulhos (UnG), em São Paulo, o dia foi marcado pela desorganização e protesto de candidatos. Conforme relatos, às 15h45, ou seja, uma hora e 45 minutos após o horário marcado para o início dos testes, os cadernos de prova ainda não tinham sido distribuídos.
O Cebraspe suspendeu as provas em Guarulhos e remarcou os testes para o dia 11 de dezembro. A convocação para esses candidatos será feita no dia 5 de dezembro. Nos demais locais pelo país, o concurso segue normalmente.
O concurso do INSS oferece 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, destinado a candidatos que tenham o ensino médio. A remuneração é de R$ 5.905,79, para carga horária de 40 horas semanais. Os aprovados serão convocados para o curso de formação.

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