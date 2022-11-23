INSS libera consulta local de prova do concurso com 1.000 vagas

Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os inscritos no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar os locais onde farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 27 de novembro. A oferta é de 1.000 vagas e atraiu 1.023.494 participantes, dos quais 15.633 no Espírito Santo.

Os candidatos devem fazer a consulta no site do Cebraspe , inserindo o CPF.

Os exames serão aplicados das 14 horas às 17h30. No ES, os testes serão realizados em Vitória e Vila Velha. O gabarito preliminar será divulgado no dia 29 de novembro.

Para fazer os testes, é necessário:

comparecer ao local de prova às 13h (com antecedência mínima de uma hora);

levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

levar documento de identidade original; e

levar comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa.

Os candidatos terão três horas e meia para resolver 120 questões do tipo "certo" ou "errado". De acordo com o conteúdo programático, o teste terá os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico-Matemático;

Conhecimentos Específicos.

A segunda e última etapa do concurso consistirá em curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, com até 180 horas de atividades presenciais, em tempo integral.

O concurso do INSS oferece 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5.905,79, já inclusas gratificações e auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira: