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Nível médio

INSS libera consulta local de prova do concurso com 1.000 vagas

Exames serão aplicados a partir das 14 horas do dia 27 de novembro para mais de um milhão de candidatos; consulta deve ser feita individualmente

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 10:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2022 às 10:13
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os inscritos no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar os locais onde farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 27 de novembro. A oferta é de 1.000 vagas e atraiu 1.023.494 participantes, dos quais 15.633 no Espírito Santo.
Os candidatos devem fazer a consulta no site do Cebraspe, inserindo o CPF. 
Os exames serão aplicados das 14 horas às 17h30. No ES, os testes serão realizados em Vitória e Vila Velha. O gabarito preliminar será divulgado no dia 29 de novembro.
Para fazer os testes, é necessário:
  • comparecer ao local de prova às 13h (com antecedência mínima de uma hora);
  • levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;
  • levar documento de identidade original; e
  • levar comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa.
Os candidatos terão três horas e meia para resolver 120 questões do tipo "certo" ou "errado". De acordo com o conteúdo programático, o teste terá os seguintes temas:
  • Língua Portuguesa;
  • Ética no Serviço Público;
  • Noções de Direito Constitucional;
  • Noções de Direito Administrativo;
  • Noções de Informática;
  • Raciocínio Lógico-Matemático;
  • Conhecimentos Específicos.
A segunda e última etapa do concurso consistirá em curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, com até 180 horas de atividades presenciais, em tempo integral.
O concurso do INSS oferece 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5.905,79, já inclusas gratificações e auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:
  • Acre (10)
  • Alagoas (13)
  • Amapá (10)
  • Amazonas (59)
  • Bahia (49)
  • Ceará (25)
  • Distrito Federal (7)
  • Espírito Santo (11)
  • Goiás (15)
  • Maranhão (24)
  • Mato Grosso (20)
  • Mato Grosso do Sul (15)
  • Minas Gerais (122)
  • Pará (59)
  • Paraíba (13)
  • Paraná (32)
  • Pernambuco (31)
  • Piauí (9)
  • Rio de Janeiro (191)
  • Rio Grande do Norte (16)
  • Rio Grande do Sul (49)
  • Rondônia (20)
  • Roraima (13)
  • Santa Catarina (29)
  • São Paulo (138)
  • Sergipe (6)
  • Tocantins (14)

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