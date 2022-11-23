INSS libera consulta local de prova do concurso com 1.000 vagas

Os inscritos no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar os locais onde farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 27 de novembro. A oferta é de 1.000 vagas e atraiu 1.023.494 participantes, dos quais 15.633 no Espírito Santo.
Os candidatos devem fazer a consulta no site do Cebraspe, inserindo o CPF.
Os exames serão aplicados das 14 horas às 17h30. No ES, os testes serão realizados em Vitória e Vila Velha. O gabarito preliminar será divulgado no dia 29 de novembro.
Para fazer os testes, é necessário:
- comparecer ao local de prova às 13h (com antecedência mínima de uma hora);
- levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;
- levar documento de identidade original; e
- levar comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa.
Os candidatos terão três horas e meia para resolver 120 questões do tipo "certo" ou "errado". De acordo com o conteúdo programático, o teste terá os seguintes temas:
- Língua Portuguesa;
- Ética no Serviço Público;
- Noções de Direito Constitucional;
- Noções de Direito Administrativo;
- Noções de Informática;
- Raciocínio Lógico-Matemático;
- Conhecimentos Específicos.
A segunda e última etapa do concurso consistirá em curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, com até 180 horas de atividades presenciais, em tempo integral.
O concurso do INSS oferece 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 5.905,79, já inclusas gratificações e auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:
- Acre (10)
- Alagoas (13)
- Amapá (10)
- Amazonas (59)
- Bahia (49)
- Ceará (25)
- Distrito Federal (7)
- Espírito Santo (11)
- Goiás (15)
- Maranhão (24)
- Mato Grosso (20)
- Mato Grosso do Sul (15)
- Minas Gerais (122)
- Pará (59)
- Paraíba (13)
- Paraná (32)
- Pernambuco (31)
- Piauí (9)
- Rio de Janeiro (191)
- Rio Grande do Norte (16)
- Rio Grande do Sul (49)
- Rondônia (20)
- Roraima (13)
- Santa Catarina (29)
- São Paulo (138)
- Sergipe (6)
- Tocantins (14)