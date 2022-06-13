INSS é autorizado a fazer concurso para preencher mil vagas

Chances são para atendimento ao público Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo federal autorizou o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a fazer concurso para preencher mil vagas para o cargo de técnico do seguro social. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital nesta segunda-feira (13).

Caberá ao INSS editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir desta segunda, data da publicação da portaria.

O cargo de técnico do seguro social exige o nível médio de escolaridade; A remuneração é de R$ 5.186,79. Nos próximos dias, deverá ser definida a distribuição das vagas autorizadas. A contratação da banca está prevista para julho.

O último concurso do INSS foi realizado em 2015 e organizado pelo Cebraspe. Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, contendo 120 questões:

50 questões de Conhecimentos Básicos

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