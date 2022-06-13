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Chance de trabalho

INSS é autorizado a fazer concurso para preencher mil vagas

Órgão terá seis meses para publicar o edital com as normas da seleção. Chances são para técnico do seguro social

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 08:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 jun 2022 às 08:20
Chances são para atendimento ao público Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo federal autorizou o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a fazer concurso para preencher mil vagas para o cargo de técnico do seguro social. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital nesta segunda-feira (13).
Caberá ao INSS editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.
O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir desta segunda, data da publicação da portaria.
O cargo de técnico do seguro social exige o nível médio de escolaridade; A remuneração é de R$ 5.186,79. Nos próximos dias, deverá ser definida a distribuição das vagas autorizadas. A contratação da banca está prevista para julho.
O último concurso do INSS foi realizado em 2015 e organizado pelo Cebraspe. Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, contendo 120 questões:
  • 50  questões de Conhecimentos Básicos 
  • Ética no Serviço Público
  • Regime Jurídico Único
  • Noções de Direito Constitucional
  • Noções de Direito Administrativo
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico
  • Noções de Informática
  • 70 questões de Conhecimentos Específicos
  • Seguridade Social, incluindo Direito Previdenciário. 

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