INSS é autorizado a fazer concurso para preencher mil vagas

O governo federal autorizou o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a fazer concurso para preencher mil vagas para o cargo de técnico do seguro social. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital nesta segunda-feira (13).
Caberá ao INSS editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.
O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir desta segunda, data da publicação da portaria.
O cargo de técnico do seguro social exige o nível médio de escolaridade; A remuneração é de R$ 5.186,79. Nos próximos dias, deverá ser definida a distribuição das vagas autorizadas. A contratação da banca está prevista para julho.
O último concurso do INSS foi realizado em 2015 e organizado pelo Cebraspe. Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, contendo 120 questões:
- 50 questões de Conhecimentos Básicos
- Ética no Serviço Público
- Regime Jurídico Único
- Noções de Direito Constitucional
- Noções de Direito Administrativo
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Noções de Informática
- 70 questões de Conhecimentos Específicos
- Seguridade Social, incluindo Direito Previdenciário.