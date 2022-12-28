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Níveis médio e superior

Inscrições para o concurso do Incaper terminam nesta quinta-feira

Ao serem contratados os profissionais terão carga horária de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.339 a R$ 6.582,60; provas objetivas serão aplicadas em 12 de fevereiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 13:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2022 às 13:38
Sede da Incaper, em Vitória
Sede da Incaper, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público do Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no estado do Espírito Santo, terminam nesta quinta-feira (29). A oferta é de 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Instituto AOCP.  A taxa de participação varia de R$ 60 a R$ 80.
De acordo com o edital, os postos são para os seguintes cargos:
  • Técnico em desenvolvimento rural- agropecuária (25); 
  • Técnico em desenvolvimento rural- laboratório (14); 
  • Agente de agroecologia/produção orgânica (1); 
  • Extensão em desenvolvimento rural- bem-estar social (5); 
  • Extensão em desenvolvimento rural- cafeicultura (7); 
  • Engenharia de pesca (3); 
  • Extensão em desenvolvimento rural- generalista (8); 
  • Extensão em desenvolvimento rural- irrigação (4); 
  • Extensão em desenvolvimento rural- produção animal/bovinocultura (3); 
  • Socioeconômica (2); 
  • Agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural- bioinformática (1); 
  • Biologia molecular (1); 
  • Economia rural (1); 
  • Engenharia agrícola/irrigação (1); 
  • Entomologia/controle biológico (2); 
  • Fisiologia vegetal/produção (1); 
  • Fisiologia vegetal (1); 
  • Fitopatologia (1); 
  • Fitotecnia/produção vegetal - subárea: cafeicultura (2); 
  • Fitotecnia/produção vegetal - subárea: manejo de plantas daninhas (2); 
  • Fitotecnia/produção vegetal - subárea: agroecologia (1); 
  • Fitotecnia/produção vegetal - subárea: fruticultura tropical (4); 
  • Fitotecnia/produção vegetal - subárea: olericultura (1); 
  • Melhoramento vegetal (3); 
  • Solos e nutrição de plantas/manejo e conservação de solos (1); 
  • Solos e nutrição de plantas/fertilidade do solo (2); 
  • Silvicultura/manejo florestal (1); 
  • Zootecnia/bovinocultura (2); 
  • Aquicultura/piscicultura; cultura de tecidos e células vegetais; 
  • Transferência de tecnologia/extensão rural.
As chances são destinadas a profissionais de níveis médio/técnico e superior. Ao serem contratados os profissionais terão carga horária de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.339 a R$ 6.582,60 acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O concurso contará com prova objetiva prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023, além de prova discursiva, avaliação de experiência profissional e avaliação de títulos, dependendo do cargo.
O conteúdo da avaliação será baseado nos seguintes temas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica e Conhecimento Específico.

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