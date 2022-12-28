Inscrições para o concurso do Incaper terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso público do Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no estado do Espírito Santo, terminam nesta quinta-feira (29). A oferta é de 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Instituto AOCP. A taxa de participação varia de R$ 60 a R$ 80.
De acordo com o edital, os postos são para os seguintes cargos:
- Técnico em desenvolvimento rural- agropecuária (25);
- Técnico em desenvolvimento rural- laboratório (14);
- Agente de agroecologia/produção orgânica (1);
- Extensão em desenvolvimento rural- bem-estar social (5);
- Extensão em desenvolvimento rural- cafeicultura (7);
- Engenharia de pesca (3);
- Extensão em desenvolvimento rural- generalista (8);
- Extensão em desenvolvimento rural- irrigação (4);
- Extensão em desenvolvimento rural- produção animal/bovinocultura (3);
- Socioeconômica (2);
- Agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural- bioinformática (1);
- Biologia molecular (1);
- Economia rural (1);
- Engenharia agrícola/irrigação (1);
- Entomologia/controle biológico (2);
- Fisiologia vegetal/produção (1);
- Fisiologia vegetal (1);
- Fitopatologia (1);
- Fitotecnia/produção vegetal - subárea: cafeicultura (2);
- Fitotecnia/produção vegetal - subárea: manejo de plantas daninhas (2);
- Fitotecnia/produção vegetal - subárea: agroecologia (1);
- Fitotecnia/produção vegetal - subárea: fruticultura tropical (4);
- Fitotecnia/produção vegetal - subárea: olericultura (1);
- Melhoramento vegetal (3);
- Solos e nutrição de plantas/manejo e conservação de solos (1);
- Solos e nutrição de plantas/fertilidade do solo (2);
- Silvicultura/manejo florestal (1);
- Zootecnia/bovinocultura (2);
- Aquicultura/piscicultura; cultura de tecidos e células vegetais;
- Transferência de tecnologia/extensão rural.
As chances são destinadas a profissionais de níveis médio/técnico e superior. Ao serem contratados os profissionais terão carga horária de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.339 a R$ 6.582,60 acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O concurso contará com prova objetiva prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023, além de prova discursiva, avaliação de experiência profissional e avaliação de títulos, dependendo do cargo.
O conteúdo da avaliação será baseado nos seguintes temas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica e Conhecimento Específico.