Inscrições para o concurso do Incaper terminam nesta quinta-feira

Sede da Incaper, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público do Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no estado do Espírito Santo, terminam nesta quinta-feira (29). A oferta é de 100 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Instituto AOCP . A taxa de participação varia de R$ 60 a R$ 80.

De acordo com o edital, os postos são para os seguintes cargos:

Técnico em desenvolvimento rural- agropecuária (25);

Técnico em desenvolvimento rural- laboratório (14);

Agente de agroecologia/produção orgânica (1);

Extensão em desenvolvimento rural- bem-estar social (5);

Extensão em desenvolvimento rural- cafeicultura (7);

Engenharia de pesca (3);

Extensão em desenvolvimento rural- generalista (8);

Extensão em desenvolvimento rural- irrigação (4);

Extensão em desenvolvimento rural- produção animal/bovinocultura (3);

Socioeconômica (2);

Agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural- bioinformática (1);

Biologia molecular (1);

Economia rural (1);

Engenharia agrícola/irrigação (1);

Entomologia/controle biológico (2);

Fisiologia vegetal/produção (1);

Fisiologia vegetal (1);

Fitopatologia (1);

Fitotecnia/produção vegetal - subárea: cafeicultura (2);

Fitotecnia/produção vegetal - subárea: manejo de plantas daninhas (2);

Fitotecnia/produção vegetal - subárea: agroecologia (1);

Fitotecnia/produção vegetal - subárea: fruticultura tropical (4);

Fitotecnia/produção vegetal - subárea: olericultura (1);

Melhoramento vegetal (3);

Solos e nutrição de plantas/manejo e conservação de solos (1);

Solos e nutrição de plantas/fertilidade do solo (2);

Silvicultura/manejo florestal (1);

Zootecnia/bovinocultura (2);

Aquicultura/piscicultura; cultura de tecidos e células vegetais;

Transferência de tecnologia/extensão rural.

As chances são destinadas a profissionais de níveis médio/técnico e superior. Ao serem contratados os profissionais terão carga horária de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.339 a R$ 6.582,60 acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

O concurso contará com prova objetiva prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023, além de prova discursiva, avaliação de experiência profissional e avaliação de títulos, dependendo do cargo.