Inscrições para o concurso da Sejus terminam nesta quinta-feira (24)

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) terminam nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. O atendimento ocorre até as 23h59 no site do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.
A oferta é de 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário . Para participar, é necessário ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B.
A organizadora do concurso publicou na última terça-feira (22) o resultado final dos pedidos de isenção. Quem não teve a solicitação do benefício aceita deve fazer o pagamento da taxa para continuar na disputa.
Quantidade de vagas do concurso Sejus ES
600. Do total de oportunidades, 420 são destinadas para ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência; 102 para negros e 18 para índios. Os aprovados vão trabalhar nas unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado.
Regime de trabalho
Estatutário, que garante a estabilidade do servidor.
Qual a remuneração do concurso?
Inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600.
Carga horária
40 horas semanais.
Requisitos
Ensino médio, idade mínima de 18 anos, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.
Como se inscrever
Até as 23h59 de 24 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.
Taxa de inscrição
R$ 68,80
Etapas
O processo seletivo contará com as seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Redação
- Teste de Aptidão Física
- Exame psicotécnico
- Exame de saúde
- Heteroidentificação
- Investigação social
- Curso de formação
Quando será a prova
As provas objetiva e de redação serão aplicadas em 8 de outubro, em Vitória.
O que cai na prova do concurso da Sejus?
Os candidatos terão que responder 60 questões em quatro horas e meia. Serão:
- 15 questões de Língua Portuguesa;
- 5 de Informática Básica;
- 10 de Raciocínio Lógico;
- 5 de Atualidades;
- 5 de Noções de Direitos Humanos;
- 6 de noções de Direito Administrativo;
- 8 de noções de Direito Penal; e
- 6 de noções de Processo Penal.
Como será a redação
Consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, sobre tema a ser enunciado no caderno de questões. Somente será corrigida a redação dos candidatos aprovados no exame objetivo.
Como será o teste físico
O Teste de Aptidão Físico será composto pelos seguintes exercícios:
- Para os homens:
- Barra fixa
- Abdominal remador
- Corrida de 12 minutos
- Para as mulheres:
- Barra estática
- Abdominal remador
- Corrida de 12 minutos.
Validade do concurso
Será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Atribuições do cargo
- Entre as atribuições do inspetor penitenciário, estão: colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;
- Colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado;
- Colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais;
- Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;
- Executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;
- Coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação;
- Proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; entre outras.
Cronograma
- Período de inscrições pela Internet: 25/07 a 24/08/2023
- Solicitação de isenção do valor da inscrição: 25/07 e 26/07/2023
- Divulgação das isenções deferidas e indeferidas: 11/08/2023
- Recurso contra o indeferimento da isenção: 14/08 e 15/08/2023
- Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção: 22/08/2023
- Último dia para pagamento do DUA (Documento Único de Arrecadação): 25/08/2023
- Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos; dos candidatos que se declararam como pessoa com deficiência, negros e índios; e preliminar das inscrições:
- 13/09/2023
- Divulgação dos locais da Prova Objetiva e Redação: 03/10/2023
- Realização da Prova Objetiva e Redação: 08/10/2023
- Divulgação do gabarito da Prova Objetiva: a partir das 16 horas 09/10/2023
- Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva: 10 e 11/10/2023
- Resultado final da Prova Objetiva: 17/11/2023
- Resultado preliminar da Redação: 05/12/2023
- Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação 06/12 e 07/12/2023
- Resultado final da Redação e convocação para o Exame de Aptidão Física: 20/12/2023
- Realização do Exame de Aptidão Física: 06/01 a 14/01/2024
- Convocação para o Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 06/02/2024
- Realização do Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 25/02/2024
Inscrições para o concurso da Sejus terminam nesta quinta-feira