Inscrições para o concurso da Sejus terminam nesta quinta-feira (24)

Sejus abre seleção para temporários Crédito: Sejus/Divulgação

A oferta é de 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário . Para participar, é necessário ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B.

A organizadora do concurso publicou na última terça-feira (22) o resultado final dos pedidos de isenção. Quem não teve a solicitação do benefício aceita deve fazer o pagamento da taxa para continuar na disputa.

Quantidade de vagas do concurso Sejus ES 600. Do total de oportunidades, 420 são destinadas para ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência; 102 para negros e 18 para índios. Os aprovados vão trabalhar nas unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado.

Regime de trabalho

Estatutário, que garante a estabilidade do servidor.

Qual a remuneração do concurso? Inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600.

Carga horária

40 horas semanais.

Requisitos

Ensino médio, idade mínima de 18 anos, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.

Como se inscrever

Taxa de inscrição

R$ 68,80

Etapas

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva

Redação

Teste de Aptidão Física

Exame psicotécnico

Exame de saúde

Heteroidentificação

Investigação social

Curso de formação

Quando será a prova As provas objetiva e de redação serão aplicadas em 8 de outubro, em Vitória.

O que cai na prova do concurso da Sejus?

Os candidatos terão que responder 60 questões em quatro horas e meia. Serão:

15 questões de Língua Portuguesa;

5 de Informática Básica;

10 de Raciocínio Lógico;

5 de Atualidades;

5 de Noções de Direitos Humanos;

6 de noções de Direito Administrativo;

8 de noções de Direito Penal; e

6 de noções de Processo Penal.

Como será a redação

Consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, sobre tema a ser enunciado no caderno de questões. Somente será corrigida a redação dos candidatos aprovados no exame objetivo.

Como será o teste físico

O Teste de Aptidão Físico será composto pelos seguintes exercícios:

Para os homens:

Barra fixa

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos

Para as mulheres:

Barra estática

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos.

Validade do concurso

Será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Atribuições do cargo

Entre as atribuições do inspetor penitenciário, estão: colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;

Colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado;

Colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais;

Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;

Executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;

Coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação;

Proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; entre outras.

Cronograma

Período de inscrições pela Internet: 25/07 a 24/08/2023

Solicitação de isenção do valor da inscrição: 25/07 e 26/07/2023

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas: 11/08/2023

Recurso contra o indeferimento da isenção: 14/08 e 15/08/2023

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção: 22/08/2023

Último dia para pagamento do DUA (Documento Único de Arrecadação): 25/08/2023

Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos; dos candidatos que se declararam como pessoa com deficiência, negros e índios; e preliminar das inscrições:

13/09/2023

Divulgação dos locais da Prova Objetiva e Redação: 03/10/2023

Realização da Prova Objetiva e Redação: 08/10/2023

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva: a partir das 16 horas 09/10/2023

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva: 10 e 11/10/2023

Resultado final da Prova Objetiva: 17/11/2023

Resultado preliminar da Redação: 05/12/2023

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação 06/12 e 07/12/2023

Resultado final da Redação e convocação para o Exame de Aptidão Física: 20/12/2023

Realização do Exame de Aptidão Física: 06/01 a 14/01/2024

Convocação para o Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 06/02/2024

Realização do Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 25/02/2024