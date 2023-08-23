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600 vagas

Inscrições para o concurso da Sejus terminam nesta quinta-feira (24)

Candidatos precisam ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior; atendimento ocorre até as 23h59 no site do Ibade, responsável pela seleção
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 ago 2023 às 10:22

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 10:22

Sejus abre seleção para temporários
Sejus abre seleção para temporários Crédito: Sejus/Divulgação
As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) terminam nesta quinta-feira, dia 24 de agosto.  O atendimento ocorre até as 23h59 no site do  site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.
A oferta é de 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário . Para participar, é necessário ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B. 
A organizadora do concurso publicou na última terça-feira (22) o resultado final dos pedidos de isenção. Quem não teve a solicitação do benefício aceita deve fazer o pagamento da taxa para continuar na disputa. 

Quantidade de vagas do concurso Sejus ES

600. Do total de oportunidades, 420 são destinadas para ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência; 102 para negros e 18 para índios. Os aprovados vão trabalhar nas unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado.

Regime de trabalho

Estatutário, que garante a estabilidade do servidor.

Qual a remuneração do concurso?

Inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600.

Carga horária

40 horas semanais.

Requisitos

Ensino médio, idade mínima de 18 anos, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.

Como se inscrever

Até as 23h59 de 24 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.

Taxa de inscrição

R$ 68,80

Etapas

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:
  • Prova objetiva
  • Redação
  • Teste de Aptidão Física
  • Exame psicotécnico
  • Exame de saúde
  • Heteroidentificação
  • Investigação social
  • Curso de formação

Quando será a prova

As provas objetiva e de redação serão aplicadas em 8 de outubro, em Vitória.

O que cai na prova do concurso da Sejus?

Os candidatos terão que responder 60 questões em quatro horas e meia. Serão:
  • 15 questões de Língua Portuguesa;
  • 5 de Informática Básica;
  • 10 de Raciocínio Lógico;
  • 5 de Atualidades;
  • 5 de Noções de Direitos Humanos;
  • 6 de noções de Direito Administrativo;
  • 8 de noções de Direito Penal; e
  • 6 de noções de Processo Penal.

Como será a redação

Consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, sobre tema a ser enunciado no caderno de questões. Somente será corrigida a redação dos candidatos aprovados no exame objetivo.

Como será o teste físico

O Teste de Aptidão Físico será composto pelos seguintes exercícios:
  • Para os homens:
  • Barra fixa
  • Abdominal remador
  • Corrida de 12 minutos
  • Para as mulheres:
  • Barra estática
  • Abdominal remador
  • Corrida de 12 minutos.

Validade do concurso

Será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Atribuições do cargo

  • Entre as atribuições do inspetor penitenciário, estão: colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;
  • Colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado;
  • Colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais;
  • Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;
  • Executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;
  • Coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação;
  • Proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; entre outras.

Cronograma

  • Período de inscrições pela Internet: 25/07 a 24/08/2023
  • Solicitação de isenção do valor da inscrição: 25/07 e 26/07/2023
  • Divulgação das isenções deferidas e indeferidas: 11/08/2023
  • Recurso contra o indeferimento da isenção: 14/08 e 15/08/2023
  • Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção: 22/08/2023
  • Último dia para pagamento do DUA (Documento Único de Arrecadação): 25/08/2023
  • Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos; dos candidatos que se declararam como pessoa com deficiência, negros e índios; e preliminar das inscrições:
  • 13/09/2023
  • Divulgação dos locais da Prova Objetiva e Redação: 03/10/2023
  • Realização da Prova Objetiva e Redação: 08/10/2023
  • Divulgação do gabarito da Prova Objetiva: a partir das 16 horas 09/10/2023
  • Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva: 10 e 11/10/2023
  • Resultado final da Prova Objetiva: 17/11/2023
  • Resultado preliminar da Redação: 05/12/2023
  • Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Redação 06/12 e 07/12/2023
  • Resultado final da Redação e convocação para o Exame de Aptidão Física: 20/12/2023
  • Realização do Exame de Aptidão Física: 06/01 a 14/01/2024
  • Convocação para o Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 06/02/2024
  • Realização do Exame Psicotécnico - 1ª oportunidade: 25/02/2024
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