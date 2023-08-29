Concurso da Guarda Municipal da Serra: inscrições começam dia 6

As inscrições para o concurso público da Guarda Civil da Prefeitura da Serra serão abertas no dia 6 de setembro. A oferta será de 150 vagas para a carreira de agente comunitário de segurança. O salário pode chegar a R$ 10 mil, somando o subsídio de R$ 2.700 e outros benefícios. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
O processo seletivo será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idencan). A contratação foi confirmada no Diário Oficial do Espírito Santo desta terça-feira (29).
De acordo com a prefeitura, o edital será publicado no mesmo dia em que as inscrições serão abertas.
Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B” ou “A” e “B”; idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos completos na data de inscrição no concurso; entre outros requisitos.
Com a ampliação do efetivo, a Guarda Municipal da Serra poderá atuar por 24 horas, reforçando as forças de segurança na cidade.