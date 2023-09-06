Inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra começam nesta quarta

Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra começam nesta quarta-feira (6). A oferta é de 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança. A remuneração gira em torno de R$ 10 mil mensais, somando o subsídio inicial e todos os benefícios.

Vagas

150 postos para agente comunitário de segurança, sendo 97 para ampla concorrência, 45 para negros e 8 para pessoas com deficiência.

Remuneração

Chega a quase R$ 10 mil mensais. O valor corresponde ao subsídio mensal no valor de R$ 2.700; gratificação por escala especial de até R$ 3.564; gratificação especial de risco de vida por atividade no valor de R$ 2.700; e auxílio-alimentação de R$ 650.

Carga horária

40 horas semanais, cumpridas em regime de trabalho diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos

Os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B”; idade entre 18 e 35 anos.

Inscrições

Taxa de inscrição

R$ 100, que deve ser paga até 6 de outubro de 2023.

Isenção

Podem pedir a isenção do valor os candidatos que:

Comprovar ser doador de medula óssea;

Comprovar ser doador de sangue e que tem, no mínimo, duas doações no período de 1 ano, devendo a última doação ter sido realizada no prazo de até 12 meses contados da data da divulgação do Edital, mediante a apresentação de certidão fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Espírito Santo ou por entidade credenciada junto ao Sistema Único de Saúde (SUS); ou

Comprovar ser beneficiário de, pelo menos, um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os pedidos precisam ser feitas de 6 a 11 de setembro.

Etapas

O concurso contará com sete etapas:

1ª Prova objetiva,

2ª Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial

3ª Prova de Capacidade Física

4ª Avaliação psicológica

5ª Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico

6ª Investigação Social

7ª Curso de Formação

Quando será a prova objetiva

Serão aplicadas no dia 3 de dezembro. Os candidatos terão que responder 80 questões, das 9 às 13 horas.

O que cai na prova

Conhecimentos Comuns

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos

Noções de Direito Penal e Processo Penal

Legislação Geral

Legislação Específica

A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 80 questões de múltipla escolha, valendo ao todo, no máximo, 100 pontos.

Cada questão de conhecimento comum vale um ponto, enquanto que as de conhecimentos específicos terão valor de 1,50 ponto. Questões erradas ou com dupla marcação valerão zero ponto.

A nota da prova objetiva será igual à soma dos pontos obtidos a partir da multiplicação da quantidade de questões acertadas e seus respectivos pesos (conforme o quadro a seguir).

Será considerado aprovado na 1ª Fase do concurso o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento da pontuação máxima da prova objetiva, e que não tenha obtido pontuação igual a zero em qualquer uma das disciplinas que compõem as áreas de conhecimentos comuns e específicos.

Como será o Teste Físico

Para candidatos do sexo masculino:

Teste Dinâmico de barra fixa;

Flexo-extensão de cotovelos no solo de quatro apoios;

Flexão abdominal; e

Corrida de 12 minutos.