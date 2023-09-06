Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra começam nesta quarta
Ensino médio

Inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra começam nesta quarta

Remuneração gira em torno de R$ 10 mil,  somando as gratificações e outros benefícios; prazo para se inscrever vai até 23 de outubro

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2023 às 10:45
Guarda Municipal da Serra
Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS
As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra começam nesta quarta-feira (6). A oferta é de 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança. A remuneração gira em torno de R$ 10 mil mensais, somando o subsídio inicial e todos os benefícios.

Vagas

150 postos para agente comunitário de segurança, sendo 97 para ampla concorrência, 45 para negros e 8 para pessoas com deficiência.

Remuneração

Chega a quase R$ 10 mil mensais. O valor corresponde ao subsídio mensal no valor de R$ 2.700; gratificação por escala especial de até R$ 3.564; gratificação especial de risco de vida por atividade no valor de R$ 2.700; e auxílio-alimentação de R$ 650.

Carga horária

40 horas semanais, cumpridas em regime de trabalho diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Requisitos

Os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B”; idade entre 18 e 35 anos.

Inscrições

Até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 

Taxa de inscrição

R$ 100, que deve ser paga até 6 de outubro de 2023.

Isenção

Podem pedir a isenção do valor os candidatos que:
  • Comprovar ser doador de medula óssea;
  • Comprovar ser doador de sangue e que tem, no mínimo, duas doações no período de 1 ano, devendo a última doação ter sido realizada no prazo de até 12 meses contados da data da divulgação do Edital, mediante a apresentação de certidão fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Espírito Santo ou por entidade credenciada junto ao Sistema Único de Saúde (SUS); ou
  • Comprovar ser beneficiário de, pelo menos, um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Os pedidos precisam ser feitas de 6 a 11 de setembro.

Etapas

O concurso contará com sete etapas:
  • 1ª Prova objetiva, 
  • 2ª Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial
  • 3ª Prova de Capacidade Física
  • 4ª Avaliação psicológica 
  • 5ª Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico
  • 6ª Investigação Social 
  • 7ª Curso de Formação 

Quando será a prova objetiva

Serão aplicadas no dia 3 de dezembro. Os candidatos terão que responder 80 questões, das 9 às 13 horas.

O que cai na prova

  • Conhecimentos Comuns
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico
  • Noções de Informática
  • Atualidades
  • Conhecimentos Específicos
  • Noções de Direito Administrativo
  • Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos
  • Noções de Direito Penal e Processo Penal
  • Legislação Geral
  • Legislação Específica
A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 80 questões de múltipla escolha, valendo ao todo, no máximo, 100 pontos.
Cada questão de conhecimento comum vale um ponto, enquanto que as de conhecimentos específicos terão valor de 1,50 ponto. Questões erradas ou com dupla marcação valerão zero ponto.
A nota da prova objetiva será igual à soma dos pontos obtidos a partir da multiplicação da quantidade de questões acertadas e seus respectivos pesos (conforme o quadro a seguir).
Será considerado aprovado na 1ª Fase do concurso o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento da pontuação máxima da prova objetiva, e que não tenha obtido pontuação igual a zero em qualquer uma das disciplinas que compõem as áreas de conhecimentos comuns e específicos.

Como será o Teste Físico

  • Para candidatos do sexo masculino: 
  • Teste Dinâmico de barra fixa;
  • Flexo-extensão de cotovelos no solo de quatro apoios; 
  • Flexão abdominal; e
  • Corrida de 12 minutos. 
  • Para candidatos do sexo feminino 
  • Teste Estático de Barra Fixa;
  • Flexo-extensão de cotovelos no solo de seis apoios;
  • Flexão abdominal; e
  • Corrida de 12 minutos.

LEIA MAIS 

Saiba como será o concurso unificado para o serviço público federal

Mais de 31 mil vagas abertas no país em 224 concursos e seleções

Governo do ES prepara dois concursos para cargos de nível superior

Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Cariacica começam nesta sexta

Prefeitura da Serra publica edital com 150 vagas para Guarda Municipal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Segurança Pública Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados