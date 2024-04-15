Inscrições para o concurso da Guarda de Vitória começam nesta segunda

Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Vitória começam às 16 horas desta segunda-feira (15). A oferta é de 100 vagas para o cargo de agente. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

Os interessados têm até as 16 horas de 20 de maio para garantir a participação no certame. O atendimento ocorre no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca responsável pela organização do processo seletivo.

A taxa de participação é de R$ 90. Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); membros de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo Federal; e que não tiverem utilizado da isenção previstaem lei mais de três vezes no exercício corrente. Os benefícios podem ser solicitados das 16 horas do dia 15 de abril até as 16 horas de 19 do mesmo mês.

Do total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas. Para participar, é necessário ter o ensino médio, no máximo 30 anos e atender aos requisito altura, sendo, no mínimo, l,60m para mulheres e l,65m para homens.

A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando o subsídio de RS 3.967,40; escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); auxílio-alimentação de R$ 660, além de auxílio-fardamento (anual) de R$ 1.800. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório;

Investigação Social e Comportamental, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicotécnica, de caráter eliminatório;

Exame Médico, de caráter eliminatório;

Perícia Médica – para candidatos PcDs;

Heteroidentificação – para candidatos negros/indígenas;

Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.

QUANDO SERÁ A PROVA DO CONCURSO DA GUARDA



A prova objetiva será aplicada no dia 14 de julho, das 13 às 16h30, em Vitória.

O exame será dividido em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação).

Os locais de realização dos testes serão divulgados no dia 8 de julho . Os portões de acesso serão fechados 30 minutos antes do início dos testes.

COMO SERÁ O TAF

Para o TAF, serão convocados 260 candidatos da ampla concorrência, 20 pessoas autodeclaradas com deficiência (PcD) e 120 autodeclaradas negras / indígenas.

O exame contará com: