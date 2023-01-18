Inscrições para concurso da Receita Federal terminam nesta quinta

Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o concurso público da Receita Federal terminam nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. A oferta é de 699 vagas, distribuídas pelos cargos de analista-tributário (469) e auditor-fiscal (230). A remuneração é de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Para participar, os candidatos precisam ter nível superior. O atendimento ocorre até as 16 horas, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . A taxa de participação custa R$ 115 para os analistas e R$ 210 para os auditores.

Podem pedir isenção do valor os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula.

O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; exame discursivo, de caráter eliminatório e classificatório; pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional.

A primeira etapa será aplicada em todas as capitais do país no dia 19 de março de 2023, em dois turnos.

Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico Matemático, Estatística, Economia e Finanças públicas, Administração Geral, Administração Pública, Auditoria, Contabilidade Geral e Pública, Fluência em Dados e Conhecimentos Específicos vão compor a avaliação.

As outras fases incluem: pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. A capacitação ocorrerá de forma on-line, seguida de prova presencial realizada em até cinco polos: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).