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Inscrições para concurso da Receita Federal terminam nesta quinta

Oferta é de 699 vagas, sendo 469 para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal; remuneração chega a R$ 21 mil. Provas estão marcadas para 19 de março

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 10:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2023 às 10:13
Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória
Prédio da Receita Federal na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o concurso público da Receita Federal terminam nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. A oferta é de 699 vagas, distribuídas pelos cargos de analista-tributário (469) e auditor-fiscal (230). A remuneração é de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.
Para participar, os candidatos precisam ter nível superior. O atendimento ocorre até as 16 horas, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação custa R$ 115 para os analistas e R$ 210 para os auditores.
Podem pedir isenção do valor os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula.
O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; exame discursivo, de caráter eliminatório e classificatório; pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional.
A primeira etapa será aplicada em todas as capitais do país no dia 19 de março de 2023, em dois turnos.
Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico Matemático, Estatística, Economia e Finanças públicas, Administração Geral, Administração Pública, Auditoria, Contabilidade Geral e Pública, Fluência em Dados e Conhecimentos Específicos vão compor a avaliação.
As outras fases incluem: pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional. A capacitação ocorrerá de forma on-line, seguida de prova presencial realizada em até cinco polos: Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Receita Federal.

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