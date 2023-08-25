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35 vagas

Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Cariacica começam nesta sexta

Candidatos precisam ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2023 às 09:09

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 09:09

Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica vai contar com novos agentes em breve Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica começam, às 14 horas desta sexta-feira (25). A oferta é de 35 vagas para início imediato na carreira de agente da Guarda Municipal, além de formação de cadastro de reserva.
O atendimento aos candidatos ocorre até 23h59 de 20 de novembro de 2023, no site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access). A taxa de participação é de R$ 135.
Os candidatos que não tiverem acesso à internet devem procurar o posto de inscrição, localizado no Grau Técnico, na Avenida Mário Gurgel, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica, no horário das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. No local haverá computadores e impressoras, assim como profissional técnico para auxílio aos candidatos
Podem pedir isenção do valor os candidatos que pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo; e (ou) ser doador de sangue, assim considerado aquele doador voluntário e não remunerado que doou sangue por, no mínimo, três vezes nos últimos 12 meses, regularmente registrado nos hemocentros e bancos de sangue.
Para requerimento de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, no ato de inscrição, enviar declaração contida no Anexo IV do edital junto com cópia de documento oficial de identidade, somente entre os dias 25 a 27 de agosto de 2023.

Qual é o salário?

Segundo a prefeitura, a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação.

Carga horária

40 horas semanais em regime de escala.

Requisitos

É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos.

Etapas

  • Prova objetiva (eliminatório e classificatório)
  • Teste de capacidade física (eliminatório)
  • Avaliação psicológica (eliminatório)
  • Exames médicos (inclusive toxicológico) (eliminatório)
  • Investigação de conduta social (eliminatório)
  • Curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral) (eliminatório e classificatório) 

Quando será a prova

Serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024.

O que cai na prova

  • Os exames objetivos terão questões de:
  • Língua Portuguesa (10 questões)
  • Raciocínio Lógico (5 questões)
  • Informática Básica (5 questões)
  • Legislação de Trânsito (10 questões)
  • Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica (10 questões)
  • Conhecimentos Específicos (30 questões) 
Os candidatos terão quatro horas para responder o teste, que será aplicado a partir das 8 horas, em Cariacica.
Para ser aprovado, o candidato deverá obter o mínimo de 60% da nota máxima da prova objetiva, não podendo zerar em qualquer das disciplinas aplicadas.

Como será o TAF

Serão aplicados no dia no período de 12 a 14 de janeiro de 2024. Ao todo, serão convocados 350 participantes.
  • Masculino
  • Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos
  • Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos
  • Corrida de 2.400 metros em 12 minutos
  • Feminino
  • Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos
  • Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos
  • Corrida de 2.400 metros em 15 minutos e 54 segundos

Validade

O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

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