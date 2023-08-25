Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Cariacica começam nesta sexta

Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica vai contar com novos agentes em breve Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cariacica começam, às 14 horas desta sexta-feira (25). A oferta é de 35 vagas para início imediato na carreira de agente da Guarda Municipal, além de formação de cadastro de reserva.

Os candidatos que não tiverem acesso à internet devem procurar o posto de inscrição, localizado no Grau Técnico, na Avenida Mário Gurgel, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica, no horário das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. No local haverá computadores e impressoras, assim como profissional técnico para auxílio aos candidatos

Podem pedir isenção do valor os candidatos que pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo; e (ou) ser doador de sangue, assim considerado aquele doador voluntário e não remunerado que doou sangue por, no mínimo, três vezes nos últimos 12 meses, regularmente registrado nos hemocentros e bancos de sangue.

Para requerimento de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, no ato de inscrição, enviar declaração contida no Anexo IV do edital junto com cópia de documento oficial de identidade, somente entre os dias 25 a 27 de agosto de 2023.

Qual é o salário?

Segundo a prefeitura, a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação.

Carga horária

40 horas semanais em regime de escala.

Requisitos

É necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos.

Etapas

Prova objetiva (eliminatório e classificatório)

Teste de capacidade física (eliminatório)

Avaliação psicológica (eliminatório)

Exames médicos (inclusive toxicológico) (eliminatório)

Investigação de conduta social (eliminatório)

Curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral) (eliminatório e classificatório)

Quando será a prova

Serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024.

O que cai na prova

Os exames objetivos terão questões de:

Língua Portuguesa (10 questões)

Raciocínio Lógico (5 questões)

Informática Básica (5 questões)

Legislação de Trânsito (10 questões)

Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica (10 questões)

Conhecimentos Específicos (30 questões)

Os candidatos terão quatro horas para responder o teste, que será aplicado a partir das 8 horas, em Cariacica.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter o mínimo de 60% da nota máxima da prova objetiva, não podendo zerar em qualquer das disciplinas aplicadas.

Como será o TAF

Serão aplicados no dia no período de 12 a 14 de janeiro de 2024. Ao todo, serão convocados 350 participantes.

Masculino

Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos

Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos

Corrida de 2.400 metros em 12 minutos

Feminino

Flexão de braço com o apoio de frente sobre o solo, no tempo máximo de 60 segundos

Flexão abdominal no tempo máximo de 60 segundos

Corrida de 2.400 metros em 15 minutos e 54 segundos

Validade