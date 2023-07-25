Inscrições do concurso da Sejus começam nesta terça-feira (25)

Sejus abre seleção para temporários Crédito: Sejus/Divulgação

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo ( Sejus ) começam às 11 horas desta terça-feira (25) e seguem até 24 de agosto de 2023. O edital contendo as regras do certame foi publicado na última sexta-feira (21). A oferta é de 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário.

Confira os detalhes do edital

Quantidade de vagas do concurso Sejus ES 600. Do total de oportunidades, 420 são destinadas para ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência; 102 para negros e 18 para índios. Os aprovados vão trabalhar nas unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado.

Regime de trabalho

Estatutário, que garante a estabilidade do servidor.

Qual a remuneração do concur? Inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600.

Carga horária

40 horas semanais.

Requisitos

Ensino médio, idade mínima de 18 anos, carteira de habilitação na categoria B ou superior, entre outros requisitos.

Como se inscrever

Taxa de inscrição

R$ 68,80

Quem pode pedir isenção

Poderá solicitar isenção do pagamento do valor o candidato que estiver enquadrado e que cumprir um dos critérios a seguir: hipossuficiente economicamente, que estiver inscrito no CADÚnico do Governo Federal, doador de medula óssea, aquele que tenha sido convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Estado, candidato isento da apresentação do imposto de renda, e pessoa com deficiência.

A solicitação da isenção pode ser feita nos dias 25 e 26 de julho, no site da inscrição.

Etapas

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva

Redação

Teste de Aptidão Física

Exame psicotécnico

Exame de saúde

Heteroidentificação

Investigação social

Curso de formação

Quando será a prova As provas objetiva e de redação serão aplicadas em 8 de outubro, em Vitória.

O que cai na prova do concurso da Sejus?

Os candidatos terão que responder 60 questões em quatro horas e meia. Serão:

15 questões de Língua Portuguesa;

5 de Informática Básica;

10 de Raciocínio Lógico;

5 de Atualidades;

5 de Noções de Direitos Humanos;

6 de noções de Direito Administrativo;

8 de noções de Direito Penal; e

6 de noções de Processo Penal.

Como será a redação

Consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, sobre tema a ser enunciado no caderno de questões. Somente será corrigida a redação dos candidatos aprovados no exame objetivo.

Como será o teste físico

O Teste de Aptidão Físico será composto pelos seguintes exercícios:

Para os homens:

Barra fixa

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos

Para as mulheres:

Barra estática

Abdominal remador

Corrida de 12 minutos.

Validade do concurso

Será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Atribuições do cargo

Entre as atribuições do inspetor penitenciário, estão: colaborar no planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas aos presos;

Colaborar na realização de estudos envolvendo a dinâmica, a realidade, perspectivas e outros fenômenos relacionados ao sistema penitenciário do Estado;

Colaborar com as equipes de profissionais envolvidos com as atividades de tratamento penal nos estabelecimentos penais;

Prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações em estabelecimentos penais;

Executar atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;

Coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação;

Proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal; entre outras.

Cronograma