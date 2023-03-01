Inscrição para disputar 51 vagas em concurso do Crea-ES está aberta

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) poderão ser feitas até 2 de maio de 2023. O processo seletivo vai oferecer 51 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital de abertura da seleção foi divulgado na manhã desta quinta-feira (16).
Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios como 80% do plano de saúde nacional da Unimed. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.
O último concurso da entidade foi realizado há quase 20 anos.
Confira os detalhes do edital
Vagas
51 para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.
Cargos
- Motorista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 2.355,64
- Requisitos: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”, em vigência
- Fiscal
- Vagas: 10, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 2.074,61
- Requisitos: Ensino médio completo e CNH na categoria “B”, em vigência
- Técnico de serviços operacionais
- Vagas: 12, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.793,58
- Requisito: Ensino médio completo
- Administrador
- Vaga: 1, formação de cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 6.852,15
- Requisitos: Ensino superior completo e registro no CRA
- Analista de sistemas
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 4.603,89
- Requisitos: Ensino superior completo ou cursando - Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Ciências da Computação (Bacharel) ou formação compatível
- Analista jurídico
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 3.479,77
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Direito
- Arquivista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 3.198,74
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Arquivologia e Registro no DRTMT
- Consultor de arquitetura
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718,00
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia e registro no Crea ou bacharel em Arquitetura e registro no CAU
- Consultor de tecnologia
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 6.852,15
- Requisitos: Ensino superior de curta duração - Tecnólogo em qualquer área e registro no Crea
- Consultor engenheiro
- Vagas: 4, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 30 horas
- Remuneração: R$ 7.812,00
- Requisitos: Ensino superior completo, bacharel em Engenharia Agronômica ou Geociências, mais registro no Crea
- Consultor engenheiro agrônomo/engenheiro florestal
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal, mais registro no Crea
- Consultor engenheiro ambiental
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea
- Consultor engenheiro civil
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea
- Consultor engenheiro eletricista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea.
- Consultor engenheiro geologia/química/minas/petróleo e gás
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Geológica, Química, de Minas ou Petróleo e Gás, mais registro no Crea
- Consultor engenheiro mecânico
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea
- Contador
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 5.165,96
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Ciências Contábeis, mais registro no CRC
- Fiscal engenheiro - eletricista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em qualquer área da Engenharia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro de segurança do trabalho
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia, agronomia ou geociências com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência.
- Fiscal engenheiro - agrônomo
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica, registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro civil
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro - ambiental
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro - minas/petróleo e gás/geologia
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia de Minas, Petróleo e Gás ou Geologia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro - mecânico
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
- Fiscal engenheiro - química/alimentos
- Vaga: cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 11.718
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Química ou de Alimentos, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência.
- Jornalista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 6.852,15
- Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Jornalismo, mais registro MTB
- Procurador
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 7.414,21
- Requisito: Ensino superior completo - bacharel em Direito, mais registro na OAB, conhecimento da legislação do sistema CONFEA/Crea, legislação pátria, experiência de no mínimo 8 anos na área do direito.
Inscrições
De 28 de fevereiro a 2 de maio de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
Taxa de inscrição
R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ R$ 100 para os de ensino superior.
Isenção
Podem pedir a isenção de taxa os candidatos:
- Hipossuficientes econômicos;
- Doadores de medula óssea;
- Eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestaram serviços no período eleitoral;
- Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
- Pessoa com deficiência;
- Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda.
A solicitação pode ser feita de 28 de fevereiro a 1º de março de 2023, no site da inscrição.
Etapas
O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos; avaliação discursiva, para as funções de nível superior; e exame prático, somente para os motoristas.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.
Para os candidatos inscritos nos cargos de nível médio, consultor, contador e procurador, os testes começam às 8 horas. Já para os analistas, fiscais e jornalistas será a partir das 14 horas.
O que cai na prova
- Nível médio
- Língua Portuguesa (5 questões)
- Raciocínio Lógico/Matemático (5)
- Informática (5)
- Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)
- Legislação (10)
- Conhecimentos Específicos (10)
- Nível Superior – Exceto para procurador e analista jurídico
- Língua Portuguesa (5)
- Raciocínio Lógico/Matemático (10)
- Informática (10)
- Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)
- Legislação (10)
- Conhecimentos Específicos (10)
- Nível Superior – exclusivo para analista jurídico
- Direito Constitucional (10)
- Direito Administrativo (10)
- Direito Civil (10)
- Direito Processual Civil (10)
- Legislação Específica (10)
- Nível Superior – Exclusivo para procurador
- Direito Constitucional (5)
- Direito Administrativo (5)
- Direito Civil (5)
- Direito Processual Civil (5)
- Direito Empresarial (5)
- Direito Tributário (5)
- Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (5)
- Legislação Específica (15)
Locais de trabalho
Os aprovados vão trabalhar na sede do Crea-ES, em Vitória, e nas inspetorias da entidade em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.
Cronograma
- Período de inscrições: 28/02/2023 a 02/05/2023
- Período para solicitação de atendimento especial para realização das provas: 28/02/2023 a 02/05/2023
- Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 28/02/2023 a 01/03/2023
- Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição: 10/04/2023
- Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 03/05/2023
- Divulgação de quantitativo de candidato por vaga: 21/06/2023
- Realização da prova objetiva: 25/06/2023
- Realização da prova discursiva: 25/06/2023
- Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 26/06/2023
- Divulgação do padrão de respostas da prova discursiva: 26/06/2023
- Período para recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 27/06/2023
- Período para recurso contra o padrão de respostas da prova discursiva: 27/06/2023
- Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 11/07/2023
- Realização da prova prática: 30/07/2023
- Divulgação do resultado final do certame: 27/09/2023