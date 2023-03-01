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Níveis médio e superior

Inscrição para disputar 51 vagas em concurso do Crea-ES está aberta

Salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500; inscrições poderão ser feitas de 28 de fevereiro a 2 de maio

Publicado em 01 de Março de 2023 às 07:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2023 às 07:27
CREA
Sede do CREA, Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) poderão ser feitas até 2 de maio de 2023. O processo seletivo vai oferecer 51 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital de abertura da seleção foi divulgado na manhã desta quinta-feira (16).
Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios como 80% do plano de saúde nacional da Unimed. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.
O último concurso da entidade foi realizado há quase 20 anos.

Confira os detalhes do edital

Vagas

51 para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

  • Motorista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 2.355,64
  • Requisitos: Ensino médio completo  e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”, em vigência
  • Fiscal 
  • Vagas: 10, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 2.074,61
  • Requisitos: Ensino médio completo  e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Técnico de serviços operacionais
  • Vagas: 12, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 1.793,58 
  • Requisito: Ensino médio completo
  • Administrador
  • Vaga: 1, formação de cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 6.852,15
  • Requisitos: Ensino superior completo  e registro no CRA
  • Analista de sistemas
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 4.603,89
  • Requisitos: Ensino superior completo ou cursando - Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Ciências da Computação (Bacharel) ou formação compatível
  • Analista jurídico
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 3.479,77
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Direito
  • Arquivista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 3.198,74
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Arquivologia e Registro no DRTMT
  • Consultor de arquitetura
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 11.718,00
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia e registro no Crea ou bacharel em Arquitetura e registro no CAU
  • Consultor de tecnologia 
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 6.852,15
  • Requisitos: Ensino superior de curta duração - Tecnólogo em qualquer área e registro no Crea
  • Consultor engenheiro 
  • Vagas: 4, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 30 horas 
  • Remuneração: R$ 7.812,00
  • Requisitos: Ensino superior completo, bacharel em Engenharia Agronômica ou Geociências, mais registro no Crea
  • Consultor engenheiro agrônomo/engenheiro florestal
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal, mais registro no Crea
  • Consultor engenheiro ambiental
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea
  • Consultor engenheiro civil
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea
  • Consultor engenheiro eletricista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea.
  • Consultor engenheiro geologia/química/minas/petróleo e gás
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Geológica, Química, de Minas ou Petróleo e Gás, mais registro no Crea
  • Consultor engenheiro mecânico
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea
  • Contador
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 5.165,96
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Ciências Contábeis, mais registro no CRC
  • Fiscal engenheiro - eletricista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro 
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em qualquer área da Engenharia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro de segurança do trabalho
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva.
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia, agronomia ou geociências com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, mais registro no Crea e  CNH na categoria “B”, em vigência.
  • Fiscal engenheiro - agrônomo
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica, registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro civil
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro - ambiental 
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro - minas/petróleo e gás/geologia
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia de Minas, Petróleo e Gás ou Geologia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro - mecânico
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência
  • Fiscal engenheiro - química/alimentos
  • Vaga: cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 11.718
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Química ou de Alimentos, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência.
  • Jornalista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 6.852,15 
  • Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Jornalismo, mais registro MTB
  • Procurador 
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Carga horária: 40 horas 
  • Remuneração: R$ 7.414,21
  • Requisito: Ensino superior completo - bacharel em Direito, mais registro na OAB, conhecimento da legislação do sistema CONFEA/Crea, legislação pátria, experiência de no mínimo 8 anos na área do direito.

Inscrições

De 28 de fevereiro a 2 de maio de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap)

Taxa de inscrição

R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ R$ 100 para os de ensino superior.

Isenção

Podem pedir a isenção de taxa os candidatos:
  • Hipossuficientes econômicos;
  • Doadores de medula óssea;
  • Eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestaram serviços no período eleitoral;
  • Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
  • Pessoa com deficiência;
  • Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda.
A solicitação pode ser feita de 28 de fevereiro a 1º de março de 2023, no site da inscrição.

Etapas

O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos; avaliação discursiva, para as funções de nível superior; e exame prático, somente para os motoristas.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.
Para os candidatos inscritos nos cargos de nível médio, consultor, contador e procurador, os testes começam às 8 horas. Já para os analistas, fiscais e jornalistas será a partir das 14 horas.

O que cai na prova

  • Nível médio
  • Língua Portuguesa (5 questões)
  • Raciocínio Lógico/Matemático  (5)
  • Informática (5)
  • Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)
  • Legislação (10)
  • Conhecimentos Específicos (10)
  • Nível Superior – Exceto para procurador e analista jurídico
  • Língua Portuguesa (5)
  • Raciocínio Lógico/Matemático (10)
  • Informática (10)
  • Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)
  • Legislação  (10)
  • Conhecimentos Específicos (10)
  • Nível Superior – exclusivo para analista jurídico
  • Direito Constitucional (10)
  • Direito Administrativo (10)
  • Direito Civil (10)
  • Direito Processual Civil (10)
  • Legislação Específica (10)
  • Nível Superior – Exclusivo para procurador
  • Direito Constitucional (5)
  • Direito Administrativo (5)
  • Direito Civil (5)
  • Direito Processual Civil (5)
  • Direito Empresarial (5)
  • Direito Tributário (5)
  • Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (5)
  • Legislação Específica (15)

Locais de trabalho

Os aprovados vão trabalhar na sede do Crea-ES, em Vitória, e nas inspetorias da entidade em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.

Cronograma

  • Período de inscrições: 28/02/2023 a 02/05/2023
  • Período para solicitação de atendimento especial para realização das provas: 28/02/2023 a 02/05/2023 
  • Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição: 28/02/2023 a 01/03/2023 
  • Divulgação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição: 10/04/2023 
  • Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 03/05/2023 
  • Divulgação de quantitativo de candidato por vaga: 21/06/2023 
  • Realização da prova objetiva: 25/06/2023 
  • Realização da prova discursiva: 25/06/2023 
  • Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 26/06/2023 
  • Divulgação do padrão de respostas da prova discursiva: 26/06/2023 
  • Período para recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 27/06/2023 
  • Período para recurso contra o padrão de respostas da prova discursiva: 27/06/2023
  • Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 11/07/2023
  • Realização da prova prática: 30/07/2023
  • Divulgação do resultado final do certame: 27/09/2023

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