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Níveis médio e superior

Incaper publica edital de concurso com 100 vagas no ES

Salários variam de R$ 3.339 a R$ 6.582,60; candidatos podem se inscrever até 20 de dezembro. Seleção contará com provas objetivas e discursivas

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 14:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 nov 2022 às 14:11
prova de concurso público
Provas do Incaper serão aplicadas no dia 12 de fevereiro  Crédito: Freepik
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai abrir concursos com 100 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (21). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3.339 a R$ 6.582,60.
Há opções para técnico em desenvolvimento rural (39 postos), agente de extensão em desenvolvimento rural (33) e agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural (28).
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, no site do Instituto AOCP, empresa responsável pela seleção.  A taxa de participação é de R$ 60 para o nível médio/técnico e R$ 80 para superior.
O concurso do Incaper contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas em Vitória, no dia 12 de fevereiro de 2023. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.
Todos os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, versando pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos. 
A prova discursiva será aplicada somente aos cargos de nível superior, composta por uma questão de Conhecimento Específico amplo, conforme com a área de conhecimento escolhida no ato da inscrição.
A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
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