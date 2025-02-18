Ifes seleciona professores para atuar em projeto social

Ifes de São Mateus é um dos polos onde serão oferecidos os cursos Crédito: Reprodução/IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) está com inscrições abertas para a seleção de professores. A oferta é de 75 vagas para atuar no Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal, o Partiu IF.

Os selecionados vão atuar na instituição como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430 mensais.

A iniciativa tem como objetivo oferecer aos estudantes em situação de vulnerabilidade social o aprendizado de conteúdos referentes às áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza alinhados ao 9º ano, por meio de aulas e atividades específicas para fortalecer as bases necessárias e propiciar oportunidades educacionais igualitárias.

Os selecionados poderão atuar nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Eles serão responsáveis por ministrar conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares aos estudantes selecionados para o projeto Partiu IF.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro de 2025, pelo formulário

Podem participar os candidatos com os seguintes requisitos:

Servidores públicos efetivos federais, estaduais, distritais ou municipais pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta, autárquica ou fundacional, bem como alunos de graduação e pós-graduação, vinculados ao Ifes, que possuam formação técnica nas áreas exigidas no edital;

Servidores efetivos do Ifes graduados em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;

Professores efetivos da rede estadual ou municipal com graduação em cursos de Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;

Estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação do Ifes com graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;

Estudantes matriculados a partir do sexto período no Ifes nos cursos de graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física.