Ifes seleciona professores para atuar em projeto social

Os selecionados vão atuar na instituição como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430 mensais.
A iniciativa tem como objetivo oferecer aos estudantes em situação de vulnerabilidade social o aprendizado de conteúdos referentes às áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza alinhados ao 9º ano, por meio de aulas e atividades específicas para fortalecer as bases necessárias e propiciar oportunidades educacionais igualitárias.
Os selecionados poderão atuar nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Eles serão responsáveis por ministrar conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares aos estudantes selecionados para o projeto Partiu IF.
Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro de 2025, pelo formulário.
Podem participar os candidatos com os seguintes requisitos:
- Servidores públicos efetivos federais, estaduais, distritais ou municipais pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta, autárquica ou fundacional, bem como alunos de graduação e pós-graduação, vinculados ao Ifes, que possuam formação técnica nas áreas exigidas no edital;
- Servidores efetivos do Ifes graduados em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
- Professores efetivos da rede estadual ou municipal com graduação em cursos de Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
- Estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação do Ifes com graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
- Estudantes matriculados a partir do sexto período no Ifes nos cursos de graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física.
O processo seletivo contará com apenas uma fase, por meio da análise dos documentos enviados pelos candidatos, de caráter habilitatória e classificatória. A carga horária será de 10 horas semanais e a duração do curso será de 9 meses, entre abril e dezembro de 2025. A vigência da bolsa será de 12 meses.