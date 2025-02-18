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75 vagas

Ifes seleciona professores para atuar em projeto social

Selecionados atuarão no Ifes como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430. A carga horária será de 10 horas semanais e a duração do curso será de 9 meses, entre abril e dezembro de 2025.

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 13:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2025 às 13:59
IFES de São Mateus é um dos pólos onde serão oferecidos os cursos
Ifes de São Mateus é um dos polos onde serão oferecidos os cursos Crédito: Reprodução/IFES
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para a seleção de professores. A oferta é de 75 vagas para atuar no Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal, o Partiu IF.
Os selecionados vão atuar na instituição como bolsistas e receberão o valor fixo de R$ 1.430 mensais.
A iniciativa tem como objetivo oferecer aos estudantes em situação de vulnerabilidade social o aprendizado de conteúdos referentes às áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza alinhados ao 9º ano, por meio de aulas e atividades específicas para fortalecer as bases necessárias e propiciar oportunidades educacionais igualitárias.
Os selecionados poderão atuar nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Eles serão responsáveis por ministrar conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares aos estudantes selecionados para o projeto Partiu IF.
Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro de 2025, pelo formulário.
Podem participar os candidatos com os seguintes requisitos:
  • Servidores públicos efetivos federais, estaduais, distritais ou municipais pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta, autárquica ou fundacional, bem como alunos de graduação e pós-graduação, vinculados ao Ifes, que possuam formação técnica nas áreas exigidas no edital;
  • Servidores efetivos do Ifes graduados em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
  • Professores efetivos da rede estadual ou municipal com graduação em cursos de Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
  • Estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação do Ifes com graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física;
  • Estudantes matriculados a partir do sexto período no Ifes nos cursos de graduação em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Química ou Física.
O processo seletivo contará com apenas uma fase, por meio da análise dos documentos enviados pelos candidatos, de caráter habilitatória e classificatória. A carga horária será de 10 horas semanais e a duração do curso será de 9 meses, entre abril e dezembro de 2025. A vigência da bolsa será de 12 meses.
Confira o edital. 

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