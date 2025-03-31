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Carreira pública

Ifes e prefeituras: confira 12 concursos e seleções abertos no ES

Oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, com vagas para professores, educador físico, administrador, entre outras funções

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:18

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

31 mar 2025 às 15:18
Prefeitura de Cariacica
Estão abertas as inscrições para concurso de fiscal municipal da Prefeitura de Cariacica  Crédito: Ricardo Medeiros
Ao menos 12 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo. Os editais têm com o objetivo contratar profissionais em vagas efetivas e também para cadastro de reserva. As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para médico veterinário, biólogo, educador físico, professor, psicólogo, contador, engenheiro, entre outras funções. Os salários chegam a R$ 5.241.
A Prefeitura de Cariacica tem concurso público aberto para o cargo de fiscal municipal. São 15 vagas para atuação em diferentes áreas, como vigilância sanitária, agropecuária, transportes, obras, defesa ao consumidor, entre outras. A remuneração é de R$ 3.360. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As vagas podem ser ocupadas por profissionais formados em ciências contábeis, administração, arquitetura, engenharia civil, geografia, economia e outros cursos. A seleção vai contar com prova objetiva, prova de títulos, além de um curso de treinamento específico. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (31) e vão até as 18h do dia 30 de abril.

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A Prefeitura de Viana também tem edital aberto pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (Semgep). São três vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de biólogo, educador físico, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.
A carga horária de trabalho é de 18 a 40 horas semanais, a depender do cargo. A remuneração varia entre R$ 1.623 a R$ 2.165, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 550. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (3).
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem concurso público aberto para o Campus de Montanha, no Norte do Estado. São duas vagas para professores, sendo uma para a área de Física e a outra para Português-Espanhol. Os contratados vão atuar nos cursos superiores e técnicos.
A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 4.580, mas pode chegar a R$ 4.692 para profissionais que tenham mestrado na área de atuação. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de abril.

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