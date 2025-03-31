Ifes e prefeituras: confira 12 concursos e seleções abertos no ES

Estão abertas as inscrições para concurso de fiscal municipal da Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros



Ao menos 12 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo . Os editais têm com o objetivo contratar profissionais em vagas efetivas e também para cadastro de reserva. As chances são para diferentes níveis de escolaridade, com oportunidades para médico veterinário, biólogo, educador físico, professor, psicólogo, contador, engenheiro, entre outras funções. Os salários chegam a R$ 5.241.

As vagas podem ser ocupadas por profissionais formados em ciências contábeis, administração, arquitetura, engenharia civil, geografia, economia e outros cursos. A seleção vai contar com prova objetiva, prova de títulos, além de um curso de treinamento específico. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (31) e vão até as 18h do dia 30 de abril.

Prefeitura de Viana também tem edital aberto pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (Semgep). São três vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de biólogo, educador físico, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

A carga horária de trabalho é de 18 a 40 horas semanais, a depender do cargo. A remuneração varia entre R$ 1.623 a R$ 2.165, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 550. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (3).

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem concurso público aberto para o Campus de Montanha, no Norte do Estado. São duas vagas para professores, sendo uma para a área de Física e a outra para Português-Espanhol. Os contratados vão atuar nos cursos superiores e técnicos.