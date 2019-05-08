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Formação

Ifes abre mais de 1,1 mil vagas em cursos técnicos de graça

Interessados podem se inscrever de 13 de maio a 6 de junho; são 31 opções de cursos para quem quer aprender uma profissão

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 20:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 mai 2019 às 20:02
O campus de Vitória do Ifes oferece vagas para quem quer fazer curso técnico Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir 1.156 vagas em cursos técnico em 11 municípios do Espírito Santo. A oferta ocorre em 31 opções para quem quer ter uma formação técnica. Os candidatos podem se inscrever a partir de 13 de maio. 
O edital divulgado nesta quarta-feira (8) decorreu de processo seletivo previamente definido, tendo sido aberto em meio à polêmica do corte de verbas nas instituições federais.
CONFIRA AQUI OS EDITAIS DO IFES
As aulas são de graça e os interessados podem escolher curso nas modalidades concomitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Os selecionados vão ingressar no segundo semestre letivo, nos campi Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Há também a oferta de um curso a distância, pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância, localizado em Vitória. Metade das vagas é reservada a ações afirmativas, ou seja, destinadas à inclusão social por sistema de cotas, conforme determina o edital.
> Prefeitura de Aracruz abre concurso com mais de 250 vagas
De acordo com o Ifes, as vagas estão distribuídas em dois editais. No primeiro, o PS 34/2019, são 996 vagas para dois tipos de curso técnico: os concomitantes, voltados a quem está cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio (dependendo do projeto do curso), sendo que em alguns casos poderão se inscrever candidatos que já concluíram essa etapa; e os cursos subsequentes, exclusivos para quem já concluiu o ensino médio. A duração dos cursos varia de um ano e meio a dois anos.
Já o segundo edital, o PS 35/2019, oferece 160 oportunidades para cursos Proeja do Campus Vitória. Para essa modalidade, os candidato precisam ter 18 anos ou mais de idade com o ensino fundamental completo, que ainda não tenham concluído o ensino médio. Os selecionados farão tanto o ensino médio quanto o técnico no Ifes. os cursos têm a duração de três anos e meio a quatro anos de curso.
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Os interessados poderão se inscrever de 13 de maio a 6 de junho, no site do Ifes. A taxa de inscrição é de R$ 68 e o prazo para pedir a isenção vai até o dia 31 de maio. Podem pedir o benefício os candidatos que tenha estudado as duas últimas séries do Ensino Fundamental (para os cursos concomitantes) ou as duas últimas séries do Ensino Médio (para os cursos subsequentes) em escola pública, ou particular como aluno bolsista (bolsa integral) em função de carência socioeconômica, ou curso equivalente em estabelecimento da rede pública de ensino com aprovação final até a data da matrícula.
Para o Proeja (edital 35/2019), não haverá cobrança de taxa, e a inscrição deverá ser feita presencialmente, no Campus Vitória. As provas de ambos os editais estão previstas o dia 30 de junho, e o resultado final será divulgado em julho.

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