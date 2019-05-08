Ifes abre mais de 1,1 mil vagas em cursos técnicos de graça

De acordo com o Ifes, as vagas estão distribuídas em dois editais. No primeiro, osão 996 vagas para dois tipos de curso técnico: os concomitantes, voltados a quem está cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio (dependendo do projeto do curso), sendo que em alguns casos poderão se inscrever candidatos que já concluíram essa etapa; e os cursos subsequentes, exclusivos para quem já concluiu o ensino médio. A duração dos cursos varia de um ano e meio a dois anos.