Ifes abre concurso público para contratar novos servidores

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.

As inscrições podem ser feitas de 31 de outubro até 18 de dezembro, no site concursos.ifes.edu.br

Saiba mais detalhes do concurso

VAGAS

14

CARGOS

Administrador (1)

Pedagogo (1)

Técnico em contabilidade (2)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico de tecnologia da informação (7)

Técnico de laboratório - área de informática (1)

Técnico de laboratório - área de gastronomia (1)

REMUNERAÇÃO

Cargos de nível superior: vencimento inicial de R$ 4.556,92 mais auxílio-alimentação de R$ 1 mil, totalizando R$ 5.556,92.

vencimento inicial de R$ 4.556,92 mais auxílio-alimentação de R$ 1 mil, totalizando R$ 5.556,92. Cargos de nível técnico: vencimento inicial de R$ 2.667,19 mais auxílio-alimentação de R$ 1 mil, totalizando R$ 3.667,19.

BENEFÍCIOS

Os servidores recebem ainda auxílio-transporte (variável), assistência pré-escolar (484,90) e assistência à saúde suplementar (R$ 106,64 a R$ 411,26, dependendo da remuneração e da idade do servidor)

INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas de 31 de outubro até as 23h59 do dia 18 de dezembro, nos site do Ifes

TAXA

R$ 130 para os cargos de nível superior

R$ 100 para os cargos de nível técnico

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO

Podem pedir isenção do valor o candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal e doador de medula óssea. As solicitações devem ser feitas até 8 de novembro.

ETAPAS

O concurso contará apenas com prova objetiva.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, na Grande Vitória.

COMO SERÃO AS PROVAS

Os candidatos terão que responder 50 questões, que totalizam 100 pontos. O teste contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10)

Raciocínio Lógico (5)

Informática (5)

Legislação (5)

Conhecimentos específicos (25)

VALIDADE

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.