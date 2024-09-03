O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) lançou edital para a contratação de profissionais temporários. O processo seletivo tem como objetivo preencher oito vagas para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
A seleção é voltada para quem tem nível superior em Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Contabilidade, Administração e Economia.
De acordo com a autarquia, as oportunidades são para atender à demanda exclusiva das atividades de fiscalização dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), firmados com as empresas ArcelorMittal e Vale, Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPES), visando à redução das emissões atmosféricas.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 9 de setembro até as 23h53 do dia 20 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.
Iema do ES contrata temporários com salário de até R$ 7 mil
A seleção conta com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato.