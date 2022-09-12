Iema do ES contrata profissional temporário com salário de R$ 6,5 mil

Iema vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Iema/Divulgação

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São 23 vagas temporárias para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, com salário de R$ 6.582,60, além de R$ 300 de auxílio-alimentação.

Também haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. As oportunidades foram distribuídas por dois editais.

No primeiro (nº 007/2022), são três postos. Os interessados devem ter formação em Oceanografia e Engenharia Química.

Já o segundo documento (nº 008/2022) prevê a contratação de profissionais formados em Engenharia Agronômica, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica ou Geologia, Engenharia Mecânica, Oceanografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia Metalúrgica e Biologia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária.

O processo seletivo contará com três etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 17 de setembro até as 23h59 de 26 de setembro de 2022, no site de seleções do governo estadual . Só será aceita uma inscrição por CPF.

A seleção terá validade de 24 meses. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

ATRIBUIÇÕES COMUNS DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS