Iema do ES contrata profissional temporário com salário de R$ 6,5 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São 23 vagas temporárias para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, com salário de R$ 6.582,60, além de R$ 300 de auxílio-alimentação.
Também haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. As oportunidades foram distribuídas por dois editais.
No primeiro (nº 007/2022), são três postos. Os interessados devem ter formação em Oceanografia e Engenharia Química.
Já o segundo documento (nº 008/2022) prevê a contratação de profissionais formados em Engenharia Agronômica, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica ou Geologia, Engenharia Mecânica, Oceanografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia Metalúrgica e Biologia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária.
O processo seletivo contará com três etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização do contrato.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 17 de setembro até as 23h59 de 26 de setembro de 2022, no site de seleções do governo estadual. Só será aceita uma inscrição por CPF.
A seleção terá validade de 24 meses. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
ATRIBUIÇÕES COMUNS DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
- Executar atividades relacionadas a estudos e projetos na área ambiental e de recursos hídricos, de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação dentro da Instituição;
- Analisar processos e emitir pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, interferências e intervenções relacionadas ao licenciamento ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e quali-quantitativa dos recursos hídricos, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;
- Atuar nas atividades inerentes ao controle e ao monitoramento de recursos naturais e fauna;
- Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvolvimento das competências do órgão de acordo com a área de conhecimento específica;
- Prestar apoio técnico na preparação de audiências públicas e reuniões técnicas internas e externas e participação nas mesmas;
- Representar o Iema junto aos Conselhos (Estaduais, Regionais, e suas Câmaras Técnicas), bem como em Fóruns de discussão e audiências públicas com interface com as atribuições dos órgãos;
- Realizar e coordenar ações em caso de acidentes ambientais;
- Realizar o monitoramento de áreas contaminadas;
- Elaborar projetos e termos de referência no âmbito ambiental e de recursos hídricos;
- Implementar política de educação ambiental;
- Prestar apoio técnico junto aos Conselhos Estadual e Regionais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e suas Câmaras Técnicas;
- Conduzir veículos quando necessário, conforme as normas de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;
- Executar tarefas afins, especialmente as editadas no respectivo regulamento de cada profissão, inclusive nas demais unidades do Iema.