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15 vagas

Iema divulga novo edital para contratar temporários de nível superior

Remuneração varia de R$ 5.118,29 a R$ 6.911,73, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.  Inscrições seguem até 5 de maio

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 abr 2024 às 12:00
Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Iema
Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Iema Crédito: Karol Gazoni/Iema
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de profissionais de nível superior. A remuneração varia de R$ 5.118,29 a R$ 6.911,73, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
A oferta é de 15 vagas para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, tecnólogo em saneamento ambiental e técnico de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva.
O órgão já havia lançado um edital para contratação de temporários, mas o documento foi cancelado dias depois por conta de erros detectados na elaboração.
Os selecionados vão monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos de mineração de Fundão e Santarém na bacia do Rio Doce no âmbito das unidades administrativas da autarquia.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 5 de maio, no site de seleções do governo do ES.  Só será aceita uma inscrição por CPF.
O cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos é voltado para formados em Engenharia Química, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Oceanografia ou Oceanologia, Geologia e Química. A remuneração é de R$ 6.911,73.
Os tecnólogos em saneamento ambiental precisam ter formação superior e têm ganhos de R$ 5.868,29. Já o técnico de nível superior têm como requisito os cursos de Administração e Ciências Contábeis. O salário é de R$ 5.118,83.
O processo seletivo conta com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato.

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