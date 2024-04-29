Iema divulga novo edital para contratar temporários de nível superior

Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Iema Crédito: Karol Gazoni/Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo ( Iema ) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de profissionais de nível superior. A remuneração varia de R$ 5.118,29 a R$ 6.911,73, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.

A oferta é de 15 vagas para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, tecnólogo em saneamento ambiental e técnico de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Os selecionados vão monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos de mineração de Fundão e Santarém na bacia do Rio Doce no âmbito das unidades administrativas da autarquia.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 5 de maio, no site de seleções do governo do ES . Só será aceita uma inscrição por CPF.

O cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos é voltado para formados em Engenharia Química, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Oceanografia ou Oceanologia, Geologia e Química. A remuneração é de R$ 6.911,73.

Os tecnólogos em saneamento ambiental precisam ter formação superior e têm ganhos de R$ 5.868,29. Já o técnico de nível superior têm como requisito os cursos de Administração e Ciências Contábeis. O salário é de R$ 5.118,83.