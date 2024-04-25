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Iema anula seleção com 15 oportunidades temporárias

Autarquia informou que a anulação se dá em razão a um erro detectado pela comissão organizadora; um novo edital deve ser publicado em breve

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 14:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2024 às 14:52
Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) Crédito: Karol Gazoni/Asscom Iema
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) anulou o edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 15 profissionais. O comunicado está disponível no site que seriam feitas as inscrições.
De acordo com o edital de anulação, a autarquia informou que o cancelamento se dá em razão de vício insanável detectado pela comissão organizadora, ou seja, um defeito desde a sua concepção do documento, acarretando a nulidade do ato administrativo.
Para evitar prejuízos aos candidatos, um novo edital deverá ser lançado em breve com as devidas correções. 
A seleção teria como objetivo selecionar profissionais para monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos de mineração de Fundão e Santarém na bacia do Rio Doce no âmbito das unidades administrativas da autarquia.
A remuneração varia de R$ 5.118,83 a R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600.
Os postos seriam para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, tecnólogo em saneamento ambiental e técnico de nível superior, com as seguintes formações: Engenharia Química, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geologia, Química, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Oceanografia ou Oceanologia, Administração e Ciências Contábeis.
O processo seletivo conta com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato.

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