Iema anula seleção com 15 oportunidades temporárias

Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) Crédito: Karol Gazoni/Asscom Iema

De acordo com o edital de anulação, a autarquia informou que o cancelamento se dá em razão de vício insanável detectado pela comissão organizadora, ou seja, um defeito desde a sua concepção do documento, acarretando a nulidade do ato administrativo.

Para evitar prejuízos aos candidatos, um novo edital deverá ser lançado em breve com as devidas correções.

A seleção teria como objetivo selecionar profissionais para monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos decorrentes do rompimento de barragens de rejeitos de mineração de Fundão e Santarém na bacia do Rio Doce no âmbito das unidades administrativas da autarquia.

A remuneração varia de R$ 5.118,83 a R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600.

Os postos seriam para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, tecnólogo em saneamento ambiental e técnico de nível superior, com as seguintes formações: Engenharia Química, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geologia, Química, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Oceanografia ou Oceanologia, Administração e Ciências Contábeis.