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Chance

IEL-ES abre vagas de estágio na Grande Vitória e no interior do ES

Os benefícios variam de R$ 350,00 a R$ 1.337,00 de bolsa, além de vale-transporte e auxílio alimentação

Publicado em 08 de Março de 2019 às 18:51

Publicado em 

08 mar 2019 às 18:51
Oportunidades abertas para vários cursos nesta sexta-feira (08) Crédito: DPE RO
Está a procura de estágio? O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu mais de 20 vagas de estágio, nesta sexta-feira (08), para empresas Grande Vitória e cidades do interior. As oportunidades, que são para nível técnico e superior, abrangem diferentes cursos, como  jornalismo, administração, automação, ciências contábeis, entre outros. 
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Os benefícios variam de R$ 350,00 a R$ 1.337,00 de bolsa, além de vale-transporte e auxílio alimentação. Se interessou? Para concorrer, é preciso fazer o cadastro no site do instituto, se encaminhar para a vaga e seguir as orientações do encaminhamento. Lembrando que as vagas são limitadas. 
Empresa do ramo educacional
Formação: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa de soluções em telefonia e internet
Formação: técnico em manutenção
Pré-requisito: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá – Vitória
Empresa do ramo de plástico
Formação: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte
Local: Civit I - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Formação: administração/ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Formação: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Formação: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral 
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha
EDP
Formação: técnico em informática/técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
EDP
Formação: ciência da computação/sistema da informação/engenharia da computação/estatística
Pré-requisitos: estudantes do 8° ao 9º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00 ou 08h00 às 12h00
Benefícios: R$ 577,56 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 344,07 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
EDP
Formação: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Carapina - Serra
EDP
Formação: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Carapina - Serra
EDP
Formação: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Indústria de rolamentos (02 vagas)
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Jardim Limoeiro - Serra
Indústria alimentícia
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Indústria alimentícia
Formação: técnico em química ou em alimentos
Pré-requisitos: estudantes do 3 ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 747,50 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Empresa do ramo alimentício
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte
Local: Santa Paula I – Vila Velha
Empresa especializada em estética automotiva
Formação: gestão de recursos humanos
Pré-requisitos: estudantes do 1º ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte/ dia
Local: Santa Luíza - Vitória
Empresa do ramo de usinagem
Formação: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 14h30 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,50 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Av. Central - Cariacica
BANDES - Processo simplificado
Formação: direito
Pré-requisitos: estudantes do 7° ao 9º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 1.337,50 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte
Local: Centro - Vitória
CESAN
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro - Vitória
Empresa do ramo de software
Formação: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte
Local: Praia do Suá - Vitória
VAGAS NO INTERIOR
Empresa do ramo de vestuário
Formação: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã - Linhares
CRM-ES
Formação: administração
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 17h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 937,60 Bolsa Auxílio + R$ 6,00 Auxílio Transporte/ dia + R$ 198,00 Auxílio Alimentação
Local: Centro – Cachoeiro de Itapemirim

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