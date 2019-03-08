IEL-ES abre vagas de estágio na Grande Vitória e no interior do ES

Oportunidades abertas para vários cursos nesta sexta-feira (08) Crédito: DPE RO

estágio Está a procura de estágio? O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu mais de 20 vagas de, nesta sexta-feira (08), para empresas Grande Vitória e cidades do interior. As oportunidades, que são para nível técnico e superior, abrangem diferentes cursos, como jornalismo, administração, automação, ciências contábeis, entre outros.



Aplicativo garante "match" com vagas de emprego no ES LEIA TAMBÉM Os benefícios variam de R$ 350,00 a R$ 1.337,00 de bolsa, além de vale-transporte e auxílio alimentação. Se interessou? Para concorrer, é preciso fazer o cadastro no site do instituto, se encaminhar para a vaga e seguir as orientações do encaminhamento. Lembrando que as vagas são limitadas. Os benefícios variam de R$ 350,00 a R$ 1.337,00 de bolsa, além de vale-transporte e auxílio alimentação. Se interessou? Para concorrer, é preciso fazer o cadastro no site do instituto, se encaminhar para a vaga e seguir as orientações do encaminhamento. Lembrando que as vagas são limitadas.

Empresa do ramo educacional

Formação: publicidade e propaganda/marketing/jornalismo

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa de soluções em telefonia e internet

Formação: técnico em manutenção

Pré-requisito: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá – Vitória

Empresa do ramo de plástico

Formação: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte

Local: Civit I - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Formação: administração/ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Formação: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Formação: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de sistemas de proteção perimetral

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 12h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Cristóvão Colombo – Vila Velha

EDP

Formação: técnico em informática/técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

EDP

Formação: ciência da computação/sistema da informação/engenharia da computação/estatística

Pré-requisitos: estudantes do 8° ao 9º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00 ou 08h00 às 12h00

Benefícios: R$ 577,56 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 344,07 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

EDP

Formação: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Carapina - Serra

EDP

Formação: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Carapina - Serra

EDP

Formação: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Indústria de rolamentos (02 vagas)

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Jardim Limoeiro - Serra

Indústria alimentícia

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Indústria alimentícia

Formação: técnico em química ou em alimentos

Pré-requisitos: estudantes do 3 ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 747,50 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Empresa do ramo alimentício

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte

Local: Santa Paula I – Vila Velha

Empresa especializada em estética automotiva

Formação: gestão de recursos humanos

Pré-requisitos: estudantes do 1º ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte/ dia

Local: Santa Luíza - Vitória

Empresa do ramo de usinagem

Formação: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 14h30 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 150,50 Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Av. Central - Cariacica

BANDES - Processo simplificado

Formação: direito

Pré-requisitos: estudantes do 7° ao 9º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 1.337,50 Bolsa Auxílio + R$ 150,00 Auxílio Transporte

Local: Centro - Vitória

CESAN

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 4° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro - Vitória

Empresa do ramo de software

Formação: análise e desenvolvimento do sistema ou sistema da informação

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 80,00 Auxílio Transporte

Local: Praia do Suá - Vitória

VAGAS NO INTERIOR

Empresa do ramo de vestuário

Formação: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte

Local: Juparanã - Linhares

CRM-ES

Formação: administração

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 17h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 937,60 Bolsa Auxílio + R$ 6,00 Auxílio Transporte/ dia + R$ 198,00 Auxílio Alimentação