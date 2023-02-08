Idaf prepara concurso público para 2023 com salário de até R$ 6,5 mil

Idaf vai contar com reforço de novos servidores Crédito: Idaf/ Divulgação

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público ainda este ano para contratar servidores de níveis técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6,5 mil mensais. O certame foi autorizado pelo governador Renato Casagrande (PSB). O total de vagas, entretanto, ainda será definido pelo órgão.

Já está definido que haverá oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva.

O aval contempla os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário. A remuneração do cargo é de R$ 6.582,60 e R$ 3.339, respectivamente. Os servidores também vão receber o auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

Para quem tem o nível superior, os postos serão para as áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos. Já para o nível técnico, as oportunidades devem ser para profissionais com formação em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.

O diretor-presidente do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, informou que o instituto deu início aos trâmites para realizar até o final do primeiro semestre de 2023 a publicação do edital do concurso.

“O novo concurso prevê a contratação de profissionais imediatamente para suprir as vacâncias por aposentadoria e exoneração de servidores, tendo em vista que o último concurso do Idaf aconteceu há mais de dez anos”, disse.