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Novos servidores

Idaf prepara concurso público para 2023 com salário de até R$ 6,5 mil

Oportunidades serão voltadas para profissionais que tenham o nível técnico e superior; edital de abertura do processo seletivo deve sair até junho

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 10:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 fev 2023 às 10:38
Idaf vai contar com reforço de novos servidores
Idaf vai contar com reforço de novos servidores Crédito: Idaf/ Divulgação
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público ainda este ano para contratar servidores de níveis técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6,5 mil mensais. O certame foi autorizado pelo governador Renato Casagrande (PSB). O total de vagas, entretanto, ainda será definido pelo órgão.
Já está definido que haverá oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva.
O aval contempla os cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário. A remuneração do cargo é de R$ 6.582,60 e R$ 3.339, respectivamente. Os servidores também vão receber o auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
Para quem tem o nível superior, os postos serão para as áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos. Já para o nível técnico, as oportunidades devem ser para profissionais com formação em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.
O diretor-presidente do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, informou que o instituto deu início aos trâmites para realizar até o final do primeiro semestre de 2023 a publicação do edital do concurso.
“O novo concurso prevê a contratação de profissionais imediatamente para suprir as vacâncias por aposentadoria e exoneração de servidores, tendo em vista que o último concurso do Idaf aconteceu há mais de dez anos”, disse.
Além da realização de um novo concurso, recentemente o governo do Estado investiu R$ 16,4 milhões em melhorias na infraestrutura física e tecnológica do Idaf. O instituto, que está lado a lado do agricultor, faz parte de todas as atividades que acontecem no meio rural, promovendo seguridade a sanidade animal e vegetal, o desenvolvimento agrário e a proteção da Mata Atlântica e a biodiversidade do Estado.

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