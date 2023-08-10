Idaf define empresa que vai fazer concurso público com 52 vagas

Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), em Vitória Crédito: Divulgação/Idaf

concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( Idaf ) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). A escolha da banca foi feita por aviso de dispensa de licitação e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).

A oferta será de 52 vagas, distribuídas por cargos de níveis técnico e superior. Os próximos passos serão a assinatura do contrato, elaboração do cronograma e lançamento do edital.

De acordo com o órgão, serão 17 oportunidades para fiscal estadual agropecuário, voltado para candidatos com nível superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil e Engenharia de Alimentos.

Haverá ainda 35 postos para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, para profissionais com formação em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.

A remuneração dos cargos sofreu alteração, em função do reajuste linear concedido em abril/2023 e da publicação da LC 11.818/2023, ficando R$ 6.911,73 para fiscal e R$ 3.505,95 para técnico, mais auxílio alimentação de R$ 600 para ambos os cargos.