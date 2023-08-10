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Níveis técnico e superior

Idaf define empresa que vai fazer concurso público com 52 vagas

Serão 17 oportunidades para fiscal estadual agropecuário e 35 para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário; remuneração pode chegar a R$ 6,9 mil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 ago 2023 às 13:53

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 13:53

sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) passa a funcionar no Centro de Vitória,
Sede administrativa do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), em Vitória Crédito: Divulgação/Idaf
concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). A escolha da banca foi feita por aviso de dispensa de licitação e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).
A oferta será de 52 vagas, distribuídas por cargos de níveis técnico e superior. Os próximos passos serão a assinatura do contrato, elaboração do cronograma e lançamento do edital.
De acordo com o órgão, serão 17 oportunidades para fiscal estadual agropecuário, voltado para candidatos com nível superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil e Engenharia de Alimentos.
Haverá ainda 35 postos para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário, para profissionais com formação em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.
A remuneração dos cargos sofreu alteração, em função do reajuste linear concedido em abril/2023 e da publicação da LC 11.818/2023, ficando R$ 6.911,73 para fiscal e R$ 3.505,95 para técnico, mais auxílio alimentação de R$ 600 para ambos os cargos.
A expectativa é de que, além das oportunidades iniciais, tenha formação de cadastro de reserva. O último concurso do Idaf foi realizado em 2021, mas ofereceu apenas vagas para fiscal estadual agropecuário na área de medicina veterinária. Na época, foram oferecidas 15 vagas.

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