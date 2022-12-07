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IBGE lança nova seleção para contratar 144 recenseadores no ES

Selecionados vão trabalhar no Censo 2022 nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares; inscrições até 12 de dezembro

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 10:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 dez 2022 às 10:52
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho do recenseador do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nova seleção para a contratação de 144 recenseadores no Espírito Santo. Os profissionais vão trabalhar no Censo 2022 nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, nos locais indicados abaixo. Não há cobrança de taxa. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.
A Superintendência do IBGE no Espírito Santo informou que aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro de 2022.
O cargo de recenseador exige que o candidato tenha o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. O salário dos profissionais é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). É possível calcular a remuneração no site do Censo 2022.
Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.
O IBGE já lançou diversos editais de processos seletivos e segue com dificuldade de contratar trabalhadores em algumas regiões do país. O órgão tenta flexibilizar regras de contratação e melhorar a remuneração dos recenseadores como forma de atrair e reter candidatos. A falta de pessoal provocou, mais uma vez, o adiamento do resultado da pesquisa. Agora, a previsão passou para o final de janeiro. Anteriormente, a previsão era outubro.

Vagas e locais de inscrição

  • Aracruz
  • Vagas: 22
  • Local da inscrição: Rua Ademir P Lorenzutti 146, 2º Andar, Bairro Cohab II (IPASMA).
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Vagas: 60
  • Local da inscrição: Rod. Engenheiro Fabiano Vivácqua, S/N – Morro Grande, (Cecapb); e Rua Mário Imperial, 1 – Ferroviários (Escola Newton Braga).
  • Linhares
  • Vagas: 62
  • Local da inscrição: Av. Pres. Costa e Silva, 177 - Novo Horizonte (Faceli – Sala 11)
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