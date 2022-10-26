IBGE anuncia a contratação de 868 temporários no ES

Profissionais vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Espírito Santo anunciou que vai contratar 868 profissionais temporários para trabalhar no Censo 2022. São 867 vagas para recenseador, distribuídas em 41 municípios, e uma vaga para agente censitário supervisor em Linhares.

Os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Não há cobrança de taxa. O atendimento ocorre presencialmente nos locais indicados mais abaixo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo. Clique aqui para saber mais.

Os candidatos ao cargo de agente censitário supervisor precisa ter o nível médio completo. Já quem for se inscrever para o cargo de recenseador deve ter o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Os recenseadores recebem por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). É possível calcular quanto vai receber pelo simulador

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

A remuneração do agente censitário é de R$ 1.700.