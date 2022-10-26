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Recenseador e agente censitário

IBGE anuncia a contratação de 868 temporários no ES

O cargo de recenseador exige o nível fundamental, enquanto que o de agente censitário é  o ensino médio; interessados podem se inscrever até 27 de outubro

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 13:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2022 às 13:53
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
Profissionais vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Superintendência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Espírito Santo anunciou que vai contratar 868 profissionais temporários para trabalhar no Censo 2022. São 867 vagas para recenseador, distribuídas em 41 municípios, e uma vaga para agente censitário supervisor em Linhares.
Os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Não há cobrança de taxa. O atendimento ocorre presencialmente nos locais indicados mais abaixo. Os candidatos passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo. Clique aqui para saber mais. 
Os candidatos ao cargo de agente censitário supervisor precisa ter o nível médio completo. Já quem for se inscrever para o cargo de recenseador deve ter o nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.
Os recenseadores recebem por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). É possível calcular quanto vai receber pelo simulador.
Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.
A remuneração do agente censitário é de R$ 1.700.
IBGE anuncia a contratação de 868 temporários no ES

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