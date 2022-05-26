IBGE abre vagas de nível médio em quatro cidades do ES

Pesquisa do Censo do IBGE começa em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) abriu novo processo seletivo simplificado complementar para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de 220 vagas, das quais nove destinadas ao Espírito Santo . Os postos foram distribuídos pelos Águia Branca, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Os selecionados vão trabalhar no Censo 2022. De acordo com o órgão, são 56 chances para agente censitário municipal e 164 para agente censitário supervisor em 15 estados do país.

As inscrições podem ser feitas até 1º de junho. Para se inscrever no processo, o candidato deve preencher o formulário de inscrição no Portal do IBGE. Não há cobrança de taxa.

Os interessados devem ter o ensino médio. A remuneração para agente censitário municipal é de R$ 2.100, enquanto que para agente censitário supervisor de R$ 1.700, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

O concurso do IBGE para realização do Censo Demográfico 2022 preencherá, ao todo, 209 mil vagas distribuídas entre diversos editais.