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IBGE abre vagas de nível médio em quatro cidades do ES

Selecionados vão trabalhar na pesquisa do Censo Demográfico; interessados têm o dia 1° de junho para garantir a participação no processo seletivo

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 15:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 mai 2022 às 15:00
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
Pesquisa do Censo do IBGE começa em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu novo processo seletivo simplificado complementar para a contratação de profissionais temporários. A oferta é de 220 vagas, das quais nove destinadas ao Espírito Santo. Os postos foram distribuídos pelos Águia Branca, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.
Os selecionados vão trabalhar no Censo 2022. De acordo com o órgão, são 56 chances para agente censitário municipal e 164 para agente censitário supervisor em 15 estados do país.
As inscrições podem ser feitas até 1º de junho. Para se inscrever no processo, o candidato deve preencher o formulário de inscrição no Portal do IBGE.  Não há cobrança de taxa.
Os interessados devem ter o ensino médio. A remuneração para agente censitário municipal é de R$ 2.100, enquanto que para agente censitário supervisor de R$ 1.700, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
O concurso do IBGE para realização do Censo Demográfico 2022 preencherá, ao todo, 209 mil vagas distribuídas entre diversos editais. 
A pesquisa do Censo Demográfico 2022 está programada para começar em 1º de agosto. Segundo o IBGE, serão visitados mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros.

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