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42 vagas

IBGE abre seleção para temporários com vagas no ES

O cargo de agente de pesquisas e mapeamento exige que os candidatos tenham o ensino médio. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 14:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 set 2024 às 14:52
Vagas temporárias no IBGE
Profissionais vão fazer pesquisas estatísticas Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. A oferta é de 42 vagas de nível médio em seis estados: Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Para o Espírito Santo, são quatro postos para trabalhar no município da Serra.
As oportunidades são para atuar como agente de pesquisas e mapeamento, com remuneração de R$ 1.512,38, mais auxílio-alimentação de R$1 mil. Os profissionais também recebem auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.
Os selecionados serão responsáveis por visitar domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados com o objetivo de realizar pesquisas estatísticas. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda três anos.
As inscrições podem ser feitas de 16 a 20 de setembro, nos postos do IBGE onde as vagas estão sendo ofertadas. Os candidatos do Espírito Santo devem procurar a unidade da autarquia que fica na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675, 9º andar, Enseada do Suá, Vitória.
Não há cobrança de taxa de inscrição. Ao comparecer no local, é necessário entregar o formulário de inscrição,  preenchido e assinado, além de apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

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