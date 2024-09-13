IBGE abre seleção para temporários com vagas no ES

Profissionais vão fazer pesquisas estatísticas Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. A oferta é de 42 vagas de nível médio em seis estados:, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Para o Espírito Santo, são quatro postos para trabalhar no município da Serra.

As oportunidades são para atuar como agente de pesquisas e mapeamento, com remuneração de R$ 1.512,38, mais auxílio-alimentação de R$1 mil. Os profissionais também recebem auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Os selecionados serão responsáveis por visitar domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados com o objetivo de realizar pesquisas estatísticas. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda três anos.

As inscrições podem ser feitas de 16 a 20 de setembro, nos postos do IBGE onde as vagas estão sendo ofertadas. Os candidatos do Espírito Santo devem procurar a unidade da autarquia que fica na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675, 9º andar, Enseada do Suá, Vitória.