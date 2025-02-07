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IBGE abre processo seletivo para nível médio com vaga no ES

Atendimento aos candidatos acontece presenciamente de 10 a 14 de fevereiro, das 8 às 17 horas, em Vitória. Seleção será feita por meio de avaliação de títulos

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 13:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2025 às 13:28
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 32 para profissionais de nível médio. Para o Espírito Santo, são 14 vagas, sendo 12 para Vitória e duas para Cariacica.
As demais oportunidades são para os municípios de Araxá/MG (duas), Iturama/MG (duas), Campo Grande/MS (sete), Concórdia/SC (cinco), Rio do Sul/SC (uma) e Palmitos/SC (uma).
Os postos são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Além da escolaridade, é necessário ter idade mínima de 18 anos. A função de supervisor também exige a carteira de habilitação na categoria B. 
A remuneração para carga horária de 40 horas semanais, varia de R$ 2.676,24 a R$ 3.379. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.
As inscrições serão realizadas de 10 até 14 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede do IBGE, que fica na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675 (Edifício Palácio do Café), 9º andar, Enseada do Suá, Vitória.
Os candidatos devem levar o formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível no site do IBGE
A seleção será feita por meio de análise de títulos. Não será cobrada taxa de inscrição.

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