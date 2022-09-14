IBGE abre novo concurso com mais de 8,2 mil vagas

Trabalho dos recenseadores do IBGE Crédito: Camila Farias (SE)/ Agência IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quarta-feira (14) novo edital para a contratação de 8.231 profissionais temporários. As vagas são para três cargos, com opções para quem tem ensino fundamental e nível médio, com remunerações iniciais de até R$ 2.100.

Do total de oportunidades, 250 são destinadas ao Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022.

Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (16), nos postos descritos no edital. Antes de ir até o local, é necessário preencher a ficha de inscrição, disponível no site do IBGE.

Não haverá cobrança de taxa. A seleção será feita por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado em 20 de setembro.

Para quem tem o ensino fundamental, o órgão oferece 7.795 vagas para o cargo de recenseador. A remuneração, neste caso, é variável, de acordo com o local e o tipo de formulário que for indicado. A jornada de trabalho é de pelo menos 25 horas semanais e a duração dos contratos será de três meses, com possibilidade de prorrogação.

Já o candidato que tem o ensino médio pode se inscrever para uma das 436 oportunidades distribuídas pelos cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, com iniciais, respectivamente, de R$ 2.100 e R$ 1.700. A carga horária das duas funções é de 40 horas semanais, com duração do contrato de cinco meses, também com possibilidade de prorrogação.

Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:

Auxílio- alimentação;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais ;

13º salário proporcional.

IBGE já abriu outros 18 processos seletivos, sendo o edital desta quarta (14), o 19º a ser realizado pela autarquia.

CONFIRA AS VAGAS PARA O ES E ONDE SE INSCREVER

RECENSEADOR

Aracruz

Vagas: 18

Inscrição: Rua Ademir Prando Lorenzutti, 146, 2º Andar, Cohab II.

Baixo Guandu

Vagas: 6

Inscrição: Rua Ibituba, 150, Térreo, Centro, Baixo Guandu. Ao lado da Secretaria de Educação.

Boa Esperança

Vaga: 1

Inscrição: Rua Jaime Barros, nº 467, Nova Cidade (dentro da Secretaria de Meio Ambiente).

Brejetuba

Vagas: 6

Inscrição: Avenida José Martinuzzo, 246 - Centro (na Casa do Agricultor).

Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: 30

Inscrição: Rua Mário Imperial, 1, Ferroviários; e Escola Newton Braga, Rod. Engenheiro Fabiano Vivácqua, s/nº, Morro Grande.

Conceição do Castelo

Vagas: 5

Inscrição: Avenida José Grilo, 426, Centro. Sala do Conselho, antigo prédio da Escola Elisa Paiva, ao lado da Prefeitura.

Domingos Martins

Vagas: 18

Inscrição: Rua Senador Jefferson de Aguiar, 275, Centro. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dores do Rio Preto

Vagas: 3

Inscrição: Rua Miguel Moreira da Silva, 92 - Centro (no prédio do Incaper).

Governador Lindenberg

Vagas: 2

Inscrição: Rua Florêncio Julio Silva, 111, Centro.

Ibatiba

Vagas: 3

Inscrição: Avenida 7 de novembro, 40, Bloco A, sala A230, Centro (no campus do Ifes).

Ibiraçu

Vagas: 2

Inscrição: Rua Domício Martins, Centro, (anexo à Prefeitura Municipal).

Irupi

Vagas: 5

Inscrição: Rua José Graciano Ribeiro, n° 70, Centro.

Itaguaçu

Vagas: 7

Inscrição: Avenida 17 de Fevereiro, 324, Centro, Itaguaçu. Câmara Municipal de Itaguaçu.

João Neiva

Vagas: 3

Inscrição: Av. Negri Orestes, 60 - EMEF Barão de Monjardim;

Laranja da Terra

Vagas: 3

Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro. Câmara Municipal de Laranja da Terra.

Mantenópolis

Vagas: 7

Inscrição: Rua São José, 361, Centro. Prédio da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal.

Marechal Floriano

Vagas: 2

Inscrições: Rua David Canal, S/N Centro, 2° Andar.

Nova Venécia

Vagas: 20

Inscrições: Rua Ayrton Caran, nº 10, Margareth (dentro do Sine)

Presidente Kennedy

Vagas: 3

Inscrições: Rua Átila Vivacqua, 58, Centro. (Ao lado do Banco do Brasil e em frente ao Banestes)

Rio Bananal

Vagas: 10

Inscrições: Av. Quatorze de Setembro, 867. (Centro Municipal de Desenvolvimento Rural).

Santa Leopoldina

Vagas: 10

Inscrição: Rua Ver. Sebastião José Siller, s/nº, Centro. UAB Universidade Aberta do Brasil

Santa Maria de Jetibá

Vagas: 24

Inscrição: Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro. Mezanino no Galpão da Feira Municipal (Prefeitura)

Santa Teresa

Vagas: 10

Inscrição: Rua Jerônimo Vervloet, 145, Centro.

São Gabriel da Palha

Vagas: 12

Inscrição: Rua Argeu Rezende, 151, Centro. (Sindicato dos Trabalhadores Rurais).

São Mateus

Vaga: 1

Inscrição: Praça Graciano Neves (Sítio Histórico), 40. Porto.

São Roque do Canaã

Vagas: 4

Inscrição: Rua Atílio Dalla Bernardina, s/nº, Centro. Em cima da rodoviária.

Sooretama

Vagas: 7

Inscrição: Av. Basílio Cerri, 44, Centro.

Venda Nova do Imigrante

Vagas: 11

Inscrição: Rua Fioravante Zandonade, 60, Marmim. NAC, Segundo andar.

Vila Pavão

Vagas: 2

Inscrição: Rua Imigrante, 81, Ondina (dentro da Secretaria de Agricultura).

Vila Valério

Vaga: 10

Inscrição: Rua Natalino Cossi, 50, Centro (Vigilância Ambiental).

Vitória

Vaga: 1

Inscrições: Av. Jerônimo Vervloet, s/nº, Maria Ortiz, (Praça Hi-Fi, Base da Guarda Municipal); Rua Fortunato Ramos, s/nº, Santa Lúcia, (Base da Guarda Municipal); Rua Caramuru, 10, Centro (Base da Guarda Municipal); Av. Maruípe, 2544, Itararé (Casa do Cidadão); e Rodovia Serafim Derenzi, 3115, São Pedro.

AGENTE CENSITÁRIO SUPERIOR

Iconha

Vaga: 1

Inscrição: Rua Major Vieira , 211, 2° andar, Centro. Secretaria do Meio Ambiente.

Laranja da Terra

Vagas: 1

Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro.

Pinheiros

Vagas: 1

Inscrição: Av. Agenor Luiz Heringer, 187, Centro.