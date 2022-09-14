IBGE abre novo concurso com mais de 8,2 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quarta-feira (14) novo edital para a contratação de 8.231 profissionais temporários. As vagas são para três cargos, com opções para quem tem ensino fundamental e nível médio, com remunerações iniciais de até R$ 2.100.
Do total de oportunidades, 250 são destinadas ao Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022.
Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (16), nos postos descritos no edital. Antes de ir até o local, é necessário preencher a ficha de inscrição, disponível no site do IBGE.
Não haverá cobrança de taxa. A seleção será feita por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado em 20 de setembro.
Para quem tem o ensino fundamental, o órgão oferece 7.795 vagas para o cargo de recenseador. A remuneração, neste caso, é variável, de acordo com o local e o tipo de formulário que for indicado. A jornada de trabalho é de pelo menos 25 horas semanais e a duração dos contratos será de três meses, com possibilidade de prorrogação.
Já o candidato que tem o ensino médio pode se inscrever para uma das 436 oportunidades distribuídas pelos cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, com iniciais, respectivamente, de R$ 2.100 e R$ 1.700. A carga horária das duas funções é de 40 horas semanais, com duração do contrato de cinco meses, também com possibilidade de prorrogação.
Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:
- Auxílio- alimentação;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio pré-escolar;
- Férias proporcionais ;
- 13º salário proporcional.
O IBGE já abriu outros 18 processos seletivos, sendo o edital desta quarta (14), o 19º a ser realizado pela autarquia.
CONFIRA AS VAGAS PARA O ES E ONDE SE INSCREVER
RECENSEADOR
- Aracruz
- Vagas: 18
- Inscrição: Rua Ademir Prando Lorenzutti, 146, 2º Andar, Cohab II.
- Baixo Guandu
- Vagas: 6
- Inscrição: Rua Ibituba, 150, Térreo, Centro, Baixo Guandu. Ao lado da Secretaria de Educação.
- Boa Esperança
- Vaga: 1
- Inscrição: Rua Jaime Barros, nº 467, Nova Cidade (dentro da Secretaria de Meio Ambiente).
- Brejetuba
- Vagas: 6
- Inscrição: Avenida José Martinuzzo, 246 - Centro (na Casa do Agricultor).
- Cachoeiro de Itapemirim
- Vagas: 30
- Inscrição: Rua Mário Imperial, 1, Ferroviários; e Escola Newton Braga, Rod. Engenheiro Fabiano Vivácqua, s/nº, Morro Grande.
- Conceição do Castelo
- Vagas: 5
- Inscrição: Avenida José Grilo, 426, Centro. Sala do Conselho, antigo prédio da Escola Elisa Paiva, ao lado da Prefeitura.
- Domingos Martins
- Vagas: 18
- Inscrição: Rua Senador Jefferson de Aguiar, 275, Centro. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- Dores do Rio Preto
- Vagas: 3
- Inscrição: Rua Miguel Moreira da Silva, 92 - Centro (no prédio do Incaper).
- Governador Lindenberg
- Vagas: 2
- Inscrição: Rua Florêncio Julio Silva, 111, Centro.
- Ibatiba
- Vagas: 3
- Inscrição: Avenida 7 de novembro, 40, Bloco A, sala A230, Centro (no campus do Ifes).
- Ibiraçu
- Vagas: 2
- Inscrição: Rua Domício Martins, Centro, (anexo à Prefeitura Municipal).
- Irupi
- Vagas: 5
- Inscrição: Rua José Graciano Ribeiro, n° 70, Centro.
- Itaguaçu
- Vagas: 7
- Inscrição: Avenida 17 de Fevereiro, 324, Centro, Itaguaçu. Câmara Municipal de Itaguaçu.
- João Neiva
- Vagas: 3
- Inscrição: Av. Negri Orestes, 60 - EMEF Barão de Monjardim;
- Laranja da Terra
- Vagas: 3
- Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro. Câmara Municipal de Laranja da Terra.
- Mantenópolis
- Vagas: 7
- Inscrição: Rua São José, 361, Centro. Prédio da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal.
- Marechal Floriano
- Vagas: 2
- Inscrições: Rua David Canal, S/N Centro, 2° Andar.
- Nova Venécia
- Vagas: 20
- Inscrições: Rua Ayrton Caran, nº 10, Margareth (dentro do Sine)
- Presidente Kennedy
- Vagas: 3
- Inscrições: Rua Átila Vivacqua, 58, Centro. (Ao lado do Banco do Brasil e em frente ao Banestes)
- Rio Bananal
- Vagas: 10
- Inscrições: Av. Quatorze de Setembro, 867. (Centro Municipal de Desenvolvimento Rural).
- Santa Leopoldina
- Vagas: 10
- Inscrição: Rua Ver. Sebastião José Siller, s/nº, Centro. UAB Universidade Aberta do Brasil
- Santa Maria de Jetibá
- Vagas: 24
- Inscrição: Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro. Mezanino no Galpão da Feira Municipal (Prefeitura)
- Santa Teresa
- Vagas: 10
- Inscrição: Rua Jerônimo Vervloet, 145, Centro.
- São Gabriel da Palha
- Vagas: 12
- Inscrição: Rua Argeu Rezende, 151, Centro. (Sindicato dos Trabalhadores Rurais).
- São Mateus
- Vaga: 1
- Inscrição: Praça Graciano Neves (Sítio Histórico), 40. Porto.
- São Roque do Canaã
- Vagas: 4
- Inscrição: Rua Atílio Dalla Bernardina, s/nº, Centro. Em cima da rodoviária.
- Sooretama
- Vagas: 7
- Inscrição: Av. Basílio Cerri, 44, Centro.
- Venda Nova do Imigrante
- Vagas: 11
- Inscrição: Rua Fioravante Zandonade, 60, Marmim. NAC, Segundo andar.
- Vila Pavão
- Vagas: 2
- Inscrição: Rua Imigrante, 81, Ondina (dentro da Secretaria de Agricultura).
- Vila Valério
- Vaga: 10
- Inscrição: Rua Natalino Cossi, 50, Centro (Vigilância Ambiental).
- Vitória
- Vaga: 1
- Inscrições: Av. Jerônimo Vervloet, s/nº, Maria Ortiz, (Praça Hi-Fi, Base da Guarda Municipal); Rua Fortunato Ramos, s/nº, Santa Lúcia, (Base da Guarda Municipal); Rua Caramuru, 10, Centro (Base da Guarda Municipal); Av. Maruípe, 2544, Itararé (Casa do Cidadão); e Rodovia Serafim Derenzi, 3115, São Pedro.
AGENTE CENSITÁRIO SUPERIOR
- Iconha
- Vaga: 1
- Inscrição: Rua Major Vieira , 211, 2° andar, Centro. Secretaria do Meio Ambiente.
- Laranja da Terra
- Vagas: 1
- Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro.
- Pinheiros
- Vagas: 1
- Inscrição: Av. Agenor Luiz Heringer, 187, Centro.
- Vargem Alta
- Vaga: 1
- Inscrição: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro. Polo UAB.