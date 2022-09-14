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Níveis fundamental e médio

IBGE abre novo concurso com mais de 8,2 mil vagas

Interessados podem se inscrever até 16 de setembro nos endereços listados no edital; profissionais vão trabalhar no Censo Demográfico

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 09:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2022 às 09:51
Trabalho dos recenseadores do IBGE
Trabalho dos recenseadores do IBGE Crédito: Camila Farias (SE)/ Agência IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quarta-feira (14) novo edital para a contratação de 8.231 profissionais temporários. As vagas são para três cargos, com opções para quem tem ensino fundamental e nível médio, com remunerações iniciais de até R$ 2.100.
Do total de oportunidades, 250 são destinadas ao Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico de 2022.
Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (16), nos postos descritos no edital. Antes de ir até o local, é necessário preencher a ficha de inscrição, disponível no site do IBGE. 
Não haverá cobrança de taxa. A seleção será feita por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado em 20 de setembro.
Para quem tem o ensino fundamental, o órgão oferece 7.795 vagas para o cargo de recenseador. A remuneração, neste caso, é variável, de acordo com o local e o tipo de formulário que for indicado. A jornada de trabalho é de pelo menos 25 horas semanais e a duração dos contratos será de três meses, com possibilidade de prorrogação.
Já o candidato que tem o ensino médio pode se inscrever para uma das 436 oportunidades distribuídas pelos cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, com iniciais, respectivamente, de R$ 2.100 e R$ 1.700. A carga horária das duas funções é de 40 horas semanais, com duração do contrato de cinco meses, também com possibilidade de prorrogação.
Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:
  • Auxílio- alimentação;
  • Auxílio-transporte;
  • Auxílio pré-escolar;
  • Férias proporcionais ;
  • 13º salário proporcional.
O IBGE já abriu outros 18 processos seletivos, sendo o edital desta quarta (14), o 19º a ser realizado pela autarquia.
CONFIRA AS VAGAS PARA O ES E ONDE SE INSCREVER
RECENSEADOR
  • Aracruz 
  • Vagas: 18 
  • Inscrição: Rua Ademir Prando Lorenzutti, 146, 2º Andar, Cohab II. 
  • Baixo Guandu 
  • Vagas: 6
  • Inscrição: Rua Ibituba, 150, Térreo, Centro, Baixo Guandu. Ao lado da Secretaria de Educação. 
  • Boa Esperança 
  • Vaga: 1
  • Inscrição: Rua Jaime Barros, nº 467, Nova Cidade (dentro da Secretaria de Meio Ambiente).
  • Brejetuba 
  • Vagas: 6 
  • Inscrição: Avenida José Martinuzzo, 246 - Centro (na Casa do Agricultor).
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Vagas: 30 
  • Inscrição: Rua Mário Imperial, 1, Ferroviários; e Escola Newton Braga, Rod. Engenheiro Fabiano Vivácqua, s/nº, Morro Grande.
  • Conceição do Castelo 
  • Vagas: 5
  • Inscrição: Avenida José Grilo, 426, Centro. Sala do Conselho, antigo prédio da Escola Elisa Paiva, ao lado da Prefeitura.
  • Domingos Martins
  • Vagas: 18 
  • Inscrição: Rua Senador Jefferson de Aguiar, 275, Centro. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
  • Dores do Rio Preto 
  • Vagas: 3
  • Inscrição: Rua Miguel Moreira da Silva, 92 - Centro (no prédio do Incaper). 
  • Governador Lindenberg 
  • Vagas: 2
  • Inscrição:  Rua Florêncio Julio Silva, 111, Centro.
  • Ibatiba 
  • Vagas: 3
  • Inscrição: Avenida 7 de novembro, 40, Bloco A, sala A230, Centro (no campus do Ifes).
  • Ibiraçu
  • Vagas: 2 
  • Inscrição: Rua Domício Martins, Centro, (anexo à Prefeitura Municipal).
  • Irupi 
  • Vagas: 5
  • Inscrição: Rua José Graciano Ribeiro, n° 70, Centro.
  • Itaguaçu 
  • Vagas: 7
  • Inscrição: Avenida 17 de Fevereiro, 324, Centro, Itaguaçu. Câmara Municipal de Itaguaçu.
  • João Neiva 
  • Vagas: 3
  • Inscrição: Av. Negri Orestes, 60 - EMEF Barão de Monjardim;
  • Laranja da Terra 
  • Vagas: 3
  • Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro. Câmara Municipal de Laranja da Terra.
  • Mantenópolis 
  • Vagas: 7
  • Inscrição: Rua São José, 361, Centro. Prédio da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal.
  • Marechal Floriano 
  • Vagas: 2
  • Inscrições: Rua David Canal, S/N Centro, 2° Andar.
  • Nova Venécia 
  • Vagas: 20
  • Inscrições: Rua Ayrton Caran, nº 10, Margareth (dentro do Sine)
  • Presidente Kennedy 
  • Vagas: 3
  • Inscrições: Rua Átila Vivacqua, 58, Centro. (Ao lado do Banco do Brasil e em frente ao Banestes)
  • Rio Bananal 
  • Vagas: 10
  • Inscrições: Av. Quatorze de Setembro, 867. (Centro Municipal de Desenvolvimento Rural). 
  • Santa Leopoldina 
  • Vagas: 10
  • Inscrição: Rua Ver. Sebastião José Siller, s/nº, Centro. UAB Universidade Aberta do Brasil
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Vagas: 24 
  • Inscrição: Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro. Mezanino no Galpão da Feira Municipal (Prefeitura)
  • Santa Teresa 
  • Vagas: 10
  • Inscrição: Rua Jerônimo Vervloet, 145, Centro.
  • São Gabriel da Palha 
  • Vagas: 12
  • Inscrição: Rua Argeu Rezende, 151, Centro. (Sindicato dos Trabalhadores Rurais).
  • São Mateus 
  • Vaga: 1
  • Inscrição: Praça Graciano Neves (Sítio Histórico), 40. Porto. 
  • São Roque do Canaã 
  • Vagas: 4 
  • Inscrição: Rua Atílio Dalla Bernardina, s/nº, Centro. Em cima da rodoviária. 
  • Sooretama 
  • Vagas: 7
  • Inscrição: Av. Basílio Cerri, 44, Centro.
  • Venda Nova do Imigrante 
  • Vagas: 11 
  • Inscrição: Rua Fioravante Zandonade, 60, Marmim. NAC, Segundo andar.
  • Vila Pavão 
  • Vagas: 2
  • Inscrição: Rua Imigrante, 81, Ondina (dentro da Secretaria de Agricultura).
  • Vila Valério 
  • Vaga: 10 
  • Inscrição: Rua Natalino Cossi, 50, Centro (Vigilância Ambiental).
  • Vitória 
  • Vaga: 1
  • Inscrições: Av. Jerônimo Vervloet, s/nº, Maria Ortiz, (Praça Hi-Fi, Base da Guarda Municipal); Rua Fortunato Ramos, s/nº, Santa Lúcia, (Base da Guarda Municipal); Rua Caramuru, 10, Centro (Base da Guarda Municipal); Av. Maruípe, 2544, Itararé (Casa do Cidadão); e Rodovia Serafim Derenzi, 3115, São Pedro.
AGENTE CENSITÁRIO SUPERIOR
  • Iconha
  • Vaga: 1
  • Inscrição: Rua Major Vieira , 211, 2° andar, Centro. Secretaria do Meio Ambiente.
  • Laranja da Terra 
  • Vagas: 1
  • Inscrição: Rua Luís Obermuller Filho, 85, Centro.
  • Pinheiros
  • Vagas:  1
  • Inscrição: Av. Agenor Luiz Heringer, 187, Centro.
  • Vargem Alta
  • Vaga: 1
  • Inscrição: Rua Vereador Pedro Israel David, 500, Centro. Polo UAB.

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