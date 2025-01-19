Iases, Vila Velha e MPU: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro para o processo seletivo de profissionais do quadro administrativo da Educação. As chances são para contratação temporária de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 2.029,84.