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Carreira pública

Iases, Vila Velha e MPU: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários em governo estaduais e federal, prefeituras, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 18:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2025 às 18:14
Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Mais de 18 mil vagas estão abertas em 166 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários e podem ser disputadas por candidatos de todos os níveis de escolaridade. Também há formação de cadastro de reserva.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou edital com 28 vagas para cargos de nível superior. O salário é de R$ 7.222, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro.
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas até o dia 27 de janeiro para o processo seletivo de profissionais do quadro administrativo da Educação. As chances são para contratação temporária de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 2.029,84.
Seguem até 27 de fevereiro as inscrições para o concurso do Ministério Público da União. A instituição atualizou a oferta de 152 para 172 o total de vagas ofertadas no certame. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários, terminam nesta segunda-feira (20). A oferta é de 545 vagas efetivas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).
Também nesta segunda-feira (20) chega o prazo final do concurso público do quadro geral da Prefeitura de Cariacica são 452 vagas, com salário de até R$ 7,8 mil.
Já as inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) terminam na terça-feira (21). São 1.290 vagas, das quais 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.

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