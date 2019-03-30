Iases divulga edital para Agente Socioeducativo em Linhares

Unidade de internação para menores em Linhares que faz parte do complexo Crédito: Iases/Divulgação

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) divulgou edital de processo seletivo para o cargo de agente socioeducativo para atuação em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os interessados têm a partir das 10 horas do dia 3 de abril até as 17 horas do dia 12 de abril para se inscreverem. Os benefícios chegam R$ 2.767,00.

A forma de entrada é por meio de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos são chamados conforme abertura de vagas. A jornada de trabalho é em regime de escala conforme definido pelo Iases. Não haverá cobrança de taxa pela inscrição.

As etapas do processo seletivo consistem em duas fases. A primeira é a entrega de documentação comprobatória da experiência e qualificação profissional. A segunda se trata da investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato. O objetivo é comprovar a idoneidade e conduta ilibada na vida publica e na vida privada.

O processo seletivo tem validade de até 12 meses, podendo ser prorrogado a critério do instituto, uma única vez.

Inscrições

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