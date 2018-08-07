Iases abre processo seletivo para contratar temporários

Seleção vai preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

O Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A seleção vai preencher cadastro de reserva para os cargos de analista de suporte (funções: administrador, contador e economista); assistente social, nutricionista, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico socioeducativo (função: técnico em edificações).

As oportunidades são para cargos de níveis técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração, por igual período.

Para participar da seleção, não ter registro de antecedentes criminais; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser comprovada no ato da contratação, entre outros requisitos.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site www.selecao.es.gov.br , das 10 horas do dia 13 de agosto de 2018 às 17 horas do dia 20 de agosto de 2018. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

O processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira, haverá a entrega e análise de documentação comprobatória da Experiência e Qualificação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será composta por investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato, de caráter eliminatória.

SAIBA MAIS

Analista de Suporte Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

Carga horária: 40 horas semanais

Local de trabalho: Grande Vitória

Assistente Social Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Serviço Social, com Registro no Conselho de classe.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

Carga horária: 40h

Local de trabalho: Linhares e Cachoeiro de Itapemirim

Nutricionista Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Nutrição, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

Carga horária: 40h

Local de trabalho: Grande Vitória

Psicólogo Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Psicologia, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação

Carga horária: 40h

Local de trabalho: Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim

Pedagogo Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Pedagogia, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação

Carga horária: 40h

Local de Trabalho: Linhares, Cachoeiro de Itapemirim

Terapeuta Ocupacional Socioeducativo

Requisitos: Nível Superior em Terapia Ocupacional, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.

Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação

Carga horária: 40h

Local de trabalho: Grande Vitória

Técnico Socioeducativo

Requisitos: curso de Técnico em Edificações, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.

Remuneração: R$ 2.282,28, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação

Carga horária: 40h