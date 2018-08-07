Iases abre processo seletivo para contratar temporários

O Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A seleção vai preencher cadastro de reserva para os cargos de analista de suporte (funções: administrador, contador e economista); assistente social, nutricionista, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico socioeducativo (função: técnico em edificações).
As oportunidades são para cargos de níveis técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da administração, por igual período.
Para participar da seleção, não ter registro de antecedentes criminais; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser comprovada no ato da contratação, entre outros requisitos.
As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 13 de agosto de 2018 às 17 horas do dia 20 de agosto de 2018. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
O processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira, haverá a entrega e análise de documentação comprobatória da Experiência e Qualificação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será composta por investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato, de caráter eliminatória.
SAIBA MAIS
Analista de Suporte Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Administração, Ciências Contábeis e Economia, além de Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.
Carga horária: 40 horas semanais
Local de trabalho: Grande Vitória
Assistente Social Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Serviço Social, com Registro no Conselho de classe.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.
Carga horária: 40h
Local de trabalho: Linhares e Cachoeiro de Itapemirim
Nutricionista Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Nutrição, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.
Carga horária: 40h
Local de trabalho: Grande Vitória
Psicólogo Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Psicologia, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação
Carga horária: 40h
Local de trabalho: Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim
Pedagogo Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Pedagogia, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação
Carga horária: 40h
Local de Trabalho: Linhares, Cachoeiro de Itapemirim
Terapeuta Ocupacional Socioeducativo
Requisitos: Nível Superior em Terapia Ocupacional, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.
Remuneração: R$ 4.443,60, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação
Carga horária: 40h
Local de trabalho: Grande Vitória
Técnico Socioeducativo
Requisitos: curso de Técnico em Edificações, com Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional.
Remuneração: R$ 2.282,28, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação
Carga horária: 40h
Local de trabalho: Grande Vitória