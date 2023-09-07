Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Iases abre 60 vagas para a contratação de profissionais de nível médio
Temporários

Iases abre 60 vagas para a contratação de profissionais de nível médio

Interessados poderão se inscrever no período de 11 a 18 de setembro;  remuneração é de R$ 3.325,39, além de auxílio-alimentação de R$ 600

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 15:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 set 2023 às 15:16
Iases
Selecionados vão trabalhar em uma das unidades da Grande Vitória ou do interior do Espírito Santo Crédito: Iases | Divulgação
Iases abre 60 vagas para a contratação de profissionais de nível médio
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 60 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar, os interessados devem ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria B.
Os postos são para o cargo de agente socioeducativo, sendo 40 para candidatos do sexo masculino e 20 para o feminino. Os selecionados vão atuar nas unidades socioeducativas das Regiões Metropolitana, Norte e Sul.
A remuneração é de R$ 3.325,39, além de auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais ou em regime de escala.
As inscrições começam a partir das 15 horas na próxima segunda-feira (11), no site www.selecao.es.gov.br. Os interessados poderão se inscrever até as 15 horas do dia 18 de setembro de 2023.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato. A seleção é classificatória e eliminatória.
O candidato terá que comprovar a qualificação profissional, por meio de certificados expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme legislação vigente.
A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da Administração.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
  • Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado; 
  • Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA);
  • Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa; 
  • Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes.

LEIA MAIS

Inscrições para o concurso da Guarda Municipal da Serra começam nesta quarta

Saiba como será o concurso unificado para o serviço público federal

Governo do ES prepara dois concursos para cargos de nível superior

Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Cariacica começam nesta sexta

Concurso da Guarda de Cariacica: veja como se preparar para as provas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos espírito santo Iases
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados