Selecionados vão trabalhar em uma das unidades da Grande Vitória ou do interior do Espírito Santo Crédito: Iases | Divulgação

Your browser does not support the audio element. Iases abre 60 vagas para a contratação de profissionais de nível médio

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo ( Iases ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 60 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar, os interessados devem ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria B.

Os postos são para o cargo de agente socioeducativo, sendo 40 para candidatos do sexo masculino e 20 para o feminino. Os selecionados vão atuar nas unidades socioeducativas das Regiões Metropolitana, Norte e Sul.

A remuneração é de R$ 3.325,39, além de auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais ou em regime de escala.

As inscrições começam a partir das 15 horas na próxima segunda-feira (11), no site www.selecao.es.gov.br . Os interessados poderão se inscrever até as 15 horas do dia 18 de setembro de 2023.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato. A seleção é classificatória e eliminatória.

O candidato terá que comprovar a qualificação profissional, por meio de certificados expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme legislação vigente.

A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da Administração.

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