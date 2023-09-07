Iases abre 60 vagas para a contratação de profissionais de nível médio
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 60 profissionais temporários. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar, os interessados devem ter o ensino médio e Carteira de Habilitação Categoria B.
Os postos são para o cargo de agente socioeducativo, sendo 40 para candidatos do sexo masculino e 20 para o feminino. Os selecionados vão atuar nas unidades socioeducativas das Regiões Metropolitana, Norte e Sul.
A remuneração é de R$ 3.325,39, além de auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais ou em regime de escala.
As inscrições começam a partir das 15 horas na próxima segunda-feira (11), no site www.selecao.es.gov.br. Os interessados poderão se inscrever até as 15 horas do dia 18 de setembro de 2023.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato. A seleção é classificatória e eliminatória.
O candidato terá que comprovar a qualificação profissional, por meio de certificados expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme legislação vigente.
A vigência do contrato de trabalho será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, à critério da Administração.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
- Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado;
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA);
- Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa;
- Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes.