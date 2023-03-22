Hucam abre seleção para contratar 10 médicos com salários de quase R$ 10 mil

Hospital universitário da Ufes, Hucam Crédito: Ufes

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 10 médicos para atuar no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Uiversidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).

De acordo com o edital , são cinco vagas para os cargos de médico especializado em cirurgia cardiovascular e cinco para médico especializado em radiologia e diagnóstico por imagem.

O certame especifica ainda que o vínculo temporário pode ser de até dois anos. O salário mensal para ambos os cargos é de R$ 9.973,12 para uma carga horária de 24 horas semanais.

As inscrições, que começaram nesta terça-feira (21), seguem até às 23:59h da próxima segunda-feira (27) e devem ser feitas exclusivamente por meio de preenchimento de formulário eletrônico

Classificação

De acordo com o edital, o critério escolhido para realização do processo seletivo simplificado é a avaliação curricular dos títulos e experiência profissional do candidato que estejam estritamente relacionada vaga pleiteada.