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Temporários

Hucam abre seleção para contratar 10 médicos com salários de quase R$ 10 mil

De acordo com o edital, as inscrições vão até às 23h59 da próxima segunda-feira (27)

Publicado em 22 de Março de 2023 às 11:30

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

22 mar 2023 às 11:30
Serviço de patologia e centro de pesquisas clínicas do Hucam podem ser beneficiados
Hospital universitário da Ufes, Hucam Crédito: Ufes
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 10 médicos para atuar no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Uiversidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). 
De acordo com o edital, são cinco vagas para os cargos de médico especializado em cirurgia cardiovascular e cinco para médico especializado em radiologia e diagnóstico por imagem.
O certame especifica ainda que o vínculo temporário pode ser de até dois anos. O salário mensal para ambos os cargos é de R$ 9.973,12 para uma carga horária de 24 horas semanais.
As inscrições, que começaram nesta terça-feira (21), seguem até às 23:59h da próxima segunda-feira (27) e devem ser feitas exclusivamente por meio de preenchimento de formulário eletrônico.

Classificação

De acordo com o edital, o critério escolhido para realização do processo seletivo simplificado é a avaliação curricular dos títulos e experiência profissional do candidato que estejam estritamente relacionada vaga pleiteada.
O resultado do processo seletivo está previsto, segundo o certame, para o dia 10 de abril e vai ser divulgado no site da Ebserh

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