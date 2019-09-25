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Jovens talentos

Grandes empresas abrem vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil

Vale, EDP e Suzano abrem oportunidades para estudantes universitários e de cursos técnicos

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 13:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 set 2019 às 13:16
A Vale está com 238 vagas abertas para estágios no ES Crédito: Vale/Divulgação
O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer aproveitar para colocar em prática o que aprende nos bancos escolares deve ficar atento às oportunidades abertas em três grandes empresas do Espírito Santo. As bolsas podem chegar a R$ 1,3 mil. 
> Ministério Público do ES abre vaga de estágio com bolsa de R$ 800
A Vale está com 238 vagas de estágio abertas no ES. As chances são para estudantes de técnico e superior. Em todo o país, a mineradora oferece mais de mil vagas para estudantes, com bolsa de até R$ 1,3 mil.
> Secretaria de Saúde abre seleção para estagiários
Na EDP, empresa do setor elétrico brasileiro, o Programa de Estágio de 2020 oferece 40 vagas para todo o país, sendo oito para o Espírito Santo. A Suzano, que nasceu entre a fusão a Fíbria e Suzano, também está com vagas abertas para estudantes universitários
CONFIRA AS VAGAS
Vale
A Vale está com 238 vagas de estágio abertas no ES. As chances são para estudantes de técnico e superior. As chances são para estudantes de Engenharias, Geologia, Administração, Direito e Economia são alguns dos cursos superiores aceitos. Já no nível técnico, há vagas para mais de 20 cursos diferentes, dentre eles Técnico em Mecatrônica, Mineração, Portos, Mecânica e Logística.
Os estudantes devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.
Inscrições: até 14 de outubro no site www.vale.com/estagio.
Bolsas: para os estudantes de nível médio serão de R$ 664,20 (4h) e R$ 996,30 (6h) e o estágio terá a duração de um ano. Já os alunos de nível superior têm bolsa de R$ 916,35 (4h) e de R$ 1.375,14 (6hs), com contratos de até dois anos. Os estagiário recebem ainda assistência médica e seguro de vida.
EDP
A EDP, empresa do setor elétrico brasileiro, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio de 2020. A oferta é de 40 vagas para todo o país, sendo oito para o Espírito Santo. Para participar, o estudante terá que ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais, previsão de conclusão da graduação a partir de dezembro de 2020 e estar no mínimo no 2º ano do curso, além de inglês e conhecimento do Pacote Office.
Inscrições: até o dia 15 de outubro pelo site do programa
Bolsas: Não foi divulgado.
SUZANO
A Suzano, empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2020. As vagas são para as unidades nas cidades de Aracruz (ES), Imperatriz e São Luís (MA), Mucuri e Nova Viçosa (BA), Três Lagoas (MS) e Itapetininga, Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP). Para se inscrever, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.
Inscrições: até o dia 6 de outubro de 2019, no site www.atsglobe.com.
Bolsa: O valor não foi informado.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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