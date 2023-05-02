Governo federal autoriza concurso na Funai com 502 vagas

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) vai abrir concurso público com 502 vagas em cargos de níveis médio (125) e superior (350). A remuneração será de R$ 5.349,07 e R$ 6.420,87, respectivamente.
A autorização para a contratação de novos servidores foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro.
O aval faz parte de um pacote de 2 mil vagas em novos concursos que serão autorizados ao longo desta semana pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Além do certame da Funai, saiu nesta terça-feira a liberação para contratações no Ministério do Meio Ambiente. Em abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu autorização para selecionar 814 profissionais.
As oportunidades são nas seguintes carreiras:
- Nível médio:
- Agente em indigenismo (152)
- Remuneração: R$ 5.349,07
- Nível superior:
- Administrador (26)
- Antropólogo (19)
- Arquiteto (1)
- Arquivista (1)
- Assistente social (21) vagas
- Bibliotecário (6)
- Contador (12)
- Economista (24)
- Engenheiro (20)
- Engenheiro agrônomo (31)
- Engenheiro florestal (2)
- Estatístico (1)
- Geógrafo (4)
- Indigenista especializado (152)
- Psicólogo (6)
- Sociólogo (12)
- Técnico em assuntos educacionais (2)
- Técnico em comunicação social (10)
- Remuneração: R$ 6.420,87
O próximo passo será a formação da comissão que vai tocar os preparativos e escolher a empresa que vai organizar a seleção. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do edital, ou seja, acontecerão até janeiro de 2024.
O último concurso Funai foi realizado em 2016. Na ocasião, a oferta foi de 220 vagas. O órgão informou que foram convocados todos os aprovados e mais 50% dos classificados excedentes.
As chances foram todas para o nível superior, nos cargos de contador,engenheiro agrônomo, engenheiro (agrimensor e civil) e indigenista especializado.
Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas abrangiam Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
Governo federal autoriza concurso na Funai com 502 vagas