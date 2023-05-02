Governo federal autoriza concurso na Funai com 502 vagas

Funai contará com novos servidores em breve Crédito: Mário Vilela/Funai/Divulgação

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) vai abrir concurso público com 502 vagas em cargos de níveis médio (125) e superior (350). A remuneração será de R$ 5.349,07 e R$ 6.420,87, respectivamente.

A autorização para a contratação de novos servidores foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro.

As oportunidades são nas seguintes carreiras:

Nível médio:

Agente em indigenismo (152)

Remuneração: R$ 5.349,07

Nível superior:

Administrador (26)

Antropólogo (19)

Arquiteto (1)

Arquivista (1)

Assistente social (21) vagas

Bibliotecário (6)

Contador (12)

Economista (24)

Engenheiro (20)

Engenheiro agrônomo (31)

Engenheiro florestal (2)

Estatístico (1)

Geógrafo (4)

Indigenista especializado (152)

Psicólogo (6)

Sociólogo (12)

Técnico em assuntos educacionais (2)

Técnico em comunicação social (10)

Remuneração: R$ 6.420,87

O próximo passo será a formação da comissão que vai tocar os preparativos e escolher a empresa que vai organizar a seleção. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do edital, ou seja, acontecerão até janeiro de 2024.

O último concurso Funai foi realizado em 2016. Na ocasião, a oferta foi de 220 vagas. O órgão informou que foram convocados todos os aprovados e mais 50% dos classificados excedentes.

As chances foram todas para o nível superior, nos cargos de contador,engenheiro agrônomo, engenheiro (agrimensor e civil) e indigenista especializado.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas abrangiam Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.