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Níveis médio e superior

Governo federal autoriza concurso na Funai com 502 vagas

Órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro; servidores terão remuneração que variam de R$ 5.349,07 e R$ 6.420,87

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 09:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 mai 2023 às 09:20
Prédio da Funai
Funai contará com novos servidores em breve Crédito: Mário Vilela/Funai/Divulgação
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) vai abrir concurso público com 502 vagas em cargos de níveis médio (125) e superior (350). A remuneração será de R$ 5.349,07 e R$ 6.420,87, respectivamente.
A autorização para a contratação de novos servidores foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). O órgão tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 2 de novembro.
O aval faz parte de um pacote de 2 mil vagas em novos concursos que serão autorizados ao longo desta semana pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Além do certame da Funai, saiu nesta terça-feira a liberação para contratações no Ministério do Meio Ambiente. Em abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu autorização para selecionar  814 profissionais. 
As oportunidades são nas seguintes carreiras:
  • Nível médio:
  • Agente em indigenismo (152)
  • Remuneração: R$ 5.349,07
  • Nível superior:
  • Administrador (26)
  • Antropólogo (19)
  • Arquiteto (1)
  • Arquivista (1)
  • Assistente social (21) vagas
  • Bibliotecário (6)
  • Contador (12)
  • Economista (24)
  • Engenheiro (20)
  • Engenheiro agrônomo (31)
  • Engenheiro florestal (2)
  • Estatístico (1)
  • Geógrafo (4)
  • Indigenista especializado (152)
  • Psicólogo (6)
  • Sociólogo (12)
  • Técnico em assuntos educacionais (2)
  • Técnico em comunicação social (10)
  • Remuneração: R$ 6.420,87

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O próximo passo será a formação da comissão que vai tocar os preparativos e escolher a empresa que vai organizar a seleção. As provas serão aplicadas dois meses após a publicação do edital, ou seja, acontecerão até janeiro de 2024.
O último concurso Funai foi realizado em 2016. Na ocasião, a oferta foi de 220 vagas. O órgão informou que foram convocados todos os aprovados e mais 50% dos classificados excedentes.
As chances foram todas para o nível superior, nos cargos de contador,engenheiro agrônomo, engenheiro (agrimensor e civil) e indigenista especializado.
Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas abrangiam Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
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