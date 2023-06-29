Governo federal abre concurso para diplomatas com salário de R$ 20 mil

O Instituto Rio Branco, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, lançou edital para o concurso público de diplomatas. São 50 vagas imediatas para a carreira, que tem como requisito o nível superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.926,98.
Do total de oportunidades, 37 são voltadas à ampla concorrência, dez para candidatos negros e três para pessoas com deficiência.
Os diplomatas terão que realizar atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.
Os interessados poderão se inscrever das 8h do dia 6 de julho até as 22 horas de 4 de agosto de 2023, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). A taxa de participação é de R$ 229.
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, até o dia 13 de julho.
O concurso para diplomata contará com três fases, além do curso de formação, que será realizado no Instituto Rio Branco, em Brasília.
A primeira etapa será composta por prova objetiva, marcada para ser aplicada no dia 27 de agosto, em dois períodos: o primeiro, com início às 9h30 e duração de três horas; e o segundo, com início às 15h e duração de três horas.
Ao todo, os candidatos terão que responder 73 questões sobre as seguintes disciplinas:
- Língua portuguesa (11 perguntas);
- Língua inglesa (nove);
- História do Brasil (11);
- História mundial (11);
- Política internacional (11);
- Geografia (seis)
- Economia (sete); e
- Direito (sete).
Essa fase será realizada nos 26 Estados do país, além do Distrito Federal. Os aprovados serão convocados para a segunda etapa, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de setembro, apenas nos estados em que houver candidatos habilitados na primeira etapa.
Nesta etapa, serão cobradas as provas escritas de Língua Portuguesa e Inglesa. Já na terceira fase, terá exames escritos de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito, Língua Espanhola e Língua Francesa.
Após a conclusão de todas as etapas, os aprovados serão convocados para o curso de formação. Com a conclusão do concurso, o mesmo será homologado e ficará válido por 60 dias, cabendo prorrogação.