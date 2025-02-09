Governo do ES, Viana e Ibama: mais de 19 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 168 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 19 mil vagas efetivas e temporárias. Além das oportunidades iniciais, também tem formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo . A seleção vai formar cadastro de reserva, e o candidato precisa ter o ensino médio e mais de 18 anos. A remuneração mensal é de de R$ 1.913,82. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 32 para profissionais de nível médio. Para o Espírito Santo, são 14 vagas, sendo 12 em Vitória e duas em Cariacica. As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro. Os salários variam chegam a R$ 3,3 mil.

Também estão abertas as inscrições para a seleção temporária de assistentes administrativos da Prefeitura de Viana . O cargo exige que o candidato tenha o nível médio. O salário chega a R$ 1,7 mil. O prazo segue até 16 de fevereiro.

A Prefeitura de Mimoso do Sul, município que fica no Sul do Espírito Santo, abriu concurso com 46 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário é de até R$ 4.116. O atendimento aos candidatos ocorre até 14 de fevereiro.

Terminam nesta segunda-feira (10) as inscrições para o concurso da Prefeitura de Presidente Kennedy , também no Sul do Estado. O concurso visa preencher 32 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959.

Já em Jerônimo Monteiro , município que fica no Sul do Espírito Santo, têm quatro chances para os cargos de assistente social e psicólogo, com inscrição até 11 de fevereiro. Os ganhos chegam a R$ 2.908.