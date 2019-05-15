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Qualificar ES

Governo do ES vai abrir cursos de qualificação de graça

Oportunidades serão destinadas a quem quer aprender uma profissão; chances nas modalidades presencial, semipresencial e a distância

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 12:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2019 às 12:47
Interessados poderão estudar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti), lança hoje, às 13h30, no Palácio Anchieta, o Programa Qualificar ES.
A iniciativa visa a abrir inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas modalidades presencial, semipresencial e a distância.
O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.

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