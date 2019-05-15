Governo do ES vai abrir cursos de qualificação de graça

A iniciativa visa a abrir inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional nas modalidades presencial, semipresencial e a distância.

O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação para ampliar as possibilidades de trabalho e renda, e fornecer subsídios para sua inserção ao mundo do trabalho.