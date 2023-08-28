Governo do ES prepara dois concursos para cargos de nível superior

Dois novos certames previstos no Espírito Santo Crédito: Freepik

governo do Espírito Santo vai abrir mais dois concursos públicos em breve. A previsão é de que os processos seletivos ofereçam postos para quem tem o nível superior. Ainda não há informações do número de vagas.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodest) escolheu, por meio de dispensa de licitação, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) como organizador do certame. As oportunidades serão para o cargo de analista de tecnologia da informação, voltado para quem tem o nível superior.

O salário inicial da carreira é de R$ 7.350,30, para uma carga horária semanal de 40h.

O próximo passo será a assinatura do contrato entre o órgão e a empresa. A comissão de servidores responsável pela seleção está formada desde 15 de agosto. Os componentes serão responsáveis por planejar, organizar e executar os trabalhos do concurso público.

O último concurso do Prodest foi realizado em 2014, com 40 oportunidades. O salário, na época, foi de R $4.885,67.

Agência

Outro concurso que teve andamento nos últimos dias foi o da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (Arsp), com a definição da comissão organizadora. A equipe terá o objetivo de coordenar, acompanhar e promover a realização do concurso público.

A autarquia informou que ainda não está definido o número de vagas. As chances sarão para cargos de especialista em Regulação e Fiscalização, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 6.911,73, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. A carreira exige ter curso superior. A agência foi criada em 2016.