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Governo do ES prepara dois concursos para cargos de nível superior

Prodest e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo definiram comissões organizadoras para elaboração do processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 ago 2023 às 14:30

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 14:30

prova de concurso público
Dois novos certames previstos no Espírito Santo Crédito: Freepik
governo do Espírito Santo vai abrir mais dois concursos públicos em breve. A previsão é de que os processos seletivos ofereçam postos para quem tem o nível superior. Ainda não há informações do número de vagas.
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (Prodest) escolheu, por meio de dispensa de licitação, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) como organizador do certame. As oportunidades serão para o cargo de analista de tecnologia da informação, voltado para quem tem o nível superior.
O salário inicial da carreira é de R$ 7.350,30, para uma carga horária semanal de 40h.
O próximo passo será a assinatura do contrato entre o órgão e a empresa. A comissão de servidores responsável pela seleção está formada desde 15 de agosto. Os componentes serão responsáveis por planejar, organizar e executar os trabalhos do concurso público.
O último concurso do Prodest foi realizado em 2014, com 40 oportunidades. O salário, na época, foi de R $4.885,67.

Agência

Outro concurso que teve andamento nos últimos dias foi o da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (Arsp), com a definição da comissão organizadora. A equipe terá o objetivo de coordenar, acompanhar e promover a realização do concurso público.
A autarquia informou que ainda não está definido o número de vagas. As chances sarão para cargos de especialista em Regulação e Fiscalização, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 6.911,73, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. A carreira exige ter curso superior. A agência foi criada em 2016.

Atualização

29/08/2023 - 12:08
O salário inicial é de R$ 7.350,30 para o cargo de analista de Tecnologia da Informação, para uma carga horária semanal de 40h. O valor pago atualmente foi atualizado no texto. 

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