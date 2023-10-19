Governo do ES abre 1.100 vagas para assistente administrativo

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público simplificado para a contratação de 1.100 assistentes administrativos. Os profissionais atuarão em órgãos do governo do Espírito Santo e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS).

A remuneração é de R$ 1.626,02 mensais, além de outros benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo; idade mínima de 18 anos; apresentar, no mínimo, seis meses de experiência na atividade comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na carteira ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público; ter domínio do pacote Office, entre outros requisitos.

As oportunidades são para 17 cidades:

Aracruz (3);

Baixo Guandu (8);

Barra de São Francisco (19);

Cachoeiro do Itapemirim (42);

Cariacica (68);

Colatina (56);

Guarapari (4);

Itapemirim (3);

Jerônimo Monteiro (15);

Linhares (12);

São José do Calçado (19);

São Mateus (61);

Serra (73);

Venda Nova do Imigrante (3);

Viana (3);

Vila Velha (39)

Vitória (672).

Candidatos farão provas objetivas Crédito: Freepik

Os aprovados vão assinar Contrato Individual de Trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições podem ser feitas até as 23 horas do dia 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 49.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva e avaliação de experiência profissional. O conteúdo programático consistirá em questões de Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Informática. Data, horário e local dos testes serão divulgados no site do IBFC 20 dias após o fim das inscrições.

A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

EXPERIÊNCIA

Segundo a MGS, a avaliação de experiência profissional será feita de acordo com critérios estabelecidos no edital. Podem concorrer pessoas que já trabalharam como: agente administrativo; agente de microcrédito; assistente administrativo; assistente de compras; assistente de gestão; atendente judiciário; auxiliar de administrativo; auxiliar de escritório; auxiliar de escritório; auxiliar de judiciário; auxiliar de pessoal; auxiliar de seguros; auxiliar de serviços de importação e exportação; auxiliar de estatística; captador de recursos; ou técnico administrativo.